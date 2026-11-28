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Svi koji su planirali vidjeti Crvenu jabuku u Lisinskom 7. veljače 2027. morali su biti brzi jer je taj termin već potpuno rasprodan. Zbog iznimnog interesa publike, bend je odlučio u prodaju pustiti novi datum, pa će se zagrebačkoj publci ponovno stati pred oči 2. ožujka 2027.

Sve se događa u sklopu regionalne koncertne priče pod nazivom 'Nek' vrijeme stane'. Turneja nosi slogan 'Emocije koje spajaju generacije' i slavi ljubav, nostalgiju te pjesme koje već više od 40 godina povezuju ljude. Ideja je u intimnom prostoru Lisinskog okupiti publiku različitih generacija, od onih koji su uz bend odrastali osamdesetih i devedesetih do njihove djece koja danas otkrivaju te hitove.

Upravo je taj trend nadahnuo frontmena Dražena Žerića Žeru da pokrene ovaj projekt. Žera je primijetio da pred njima više nije samo stara garda, već i mladi ljudi koji su pjesme otkrili mnogo kasnije, a svi zajedno pjevaju iste stihove. To je onako pravi vibe zajedništva kroz glazbu.

Obje večeri na pozornici Lisinskog bit će još jače jer će se bendu pridružiti posebni gosti, Željko Bebek i Zlatan Fazlić Fazla. Publiku čeka pravi emotivni rollercoaster s bezvremenskim hitovima koji su postali dio zajedničke povijesti ovih prostora, kao što su 'Ima nešto od srca do srca', 'Nekako s proljeća', 'Dirlija' i 'To mi radi'.

Rasprodani prvi termin najbolja je potvrda da publika želi biti dio ove priče. Ulaznice za novi datum, 2. ožujka 2027., dostupne su na blagajni Lisinskog i putem stranice Lisinski.hr. Tko želi zaustaviti vrijeme s Crvenom jabukom, ne bi trebao čekati do zadnjeg trenutka.

Jeste li već ulovili svoje karte ili ste opet zakasnili?