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Cure, drž'te se! Filipinsko-američka ljepotica Bea Millan-Windorski, koja je i aktivistica te ponosna Miss Universe Filipina 2026., totalno je pomela konkurenciju i zasjela na sam vrh liste favorita za krunu Miss Universe 2026.! Prema globalnim promatračima, Bea je među glavnim kandidatkinjama za krunu. Listu je objavila super poznata platforma Missosology u utorak, 24. studenog, .

Iz Missosologyja su je pohvalili, rekavši: Na samom vrhu sjedi Bea Millan-Windorski s Filipina, vraćajući se na prvo mjesto kad je to najvažnije. Njezin preliminarni nastup pogurao ju je ispred Jennifer Barreto iz Portorika, koja i dalje uživa veliku podršku domaće publike u San Juanu.

Odmah iza Bea, na drugom i trećem mjestu, smjestile su se Jennifer Barreto iz Portorika i Garance Authié iz Francuske. Missosology je također spomenuo kandidatkinje iz Ugande, Ekvadora, Nigerije, SAD-a, Bjelorusije, Trinidada i Tobaga, Kambodže te Finske. Priznajemo, popis je dugačak, ali konkurencija je očito jaka, a mi već navijamo! Tko zna, možda se neka od njih progura u zadnji čas?

Prije velikog finala Miss Universe 2026., koje je prema izvoru zakazano u Portoriku za 24. studenog (25. studenog po filipinskom vremenu), Bea je dala iskren podcast intervju s kolegicom ljepoticom Kylie Verzosa. Intervju je objavljen na Kylieinom "Almost Honest podcastu", a u njemu je Bea bez dlake na jeziku otkrila svoj najveći san: oduvijek je željela predstavljati Filipine na globalnoj pozornici, a ne Sjedinjene Američke Države. Totalno cool potez, iskreno.

Objasnila je da nije željela da joj karijeru u natjecanjima definira predstavljanje Sjedinjenih Američkih Država te da joj je oduvijek san bio postati Miss Universe Filipina. Zahvalna je što je zbog tog zaobilaznog puta sada u poziciji o kojoj je sanjala dok je odrastala.

A tek ovo! Njezin san je, kaže, bio totalna suprotnost snu njezine majke Filipinke, koja je oduvijek bila ponosna na ostvarenje američkog sna. Bea, s druge strane, osjeća da ona ima "filipinski san" i da je oduvijek željela izgraditi život ovdje. Priznala je da se tek dolaskom na Filipine osjeća kao žena kakva je oduvijek trebala biti te da prvi put u životu nije pod stresom zbog toga kako je drugi doživljavaju. Koliko nas se pronalazi u ovome? Pronaći svoj mir i biti svoj – to je valjda najveća pobjeda, bez obzira na krunu!