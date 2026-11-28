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Glumica Nataša Janjić Medančić proslavila je 45. rođendan duhovitom objavom na Instagramu. Snimila je kratki video u kojem se šalila na račun svojih godina, čime je brzo privukla pažnju pratitelja.

Sve počinje kadrom glumice pred tanjurom čupavaca na kojima stoje svjećice s brojem 30. U sljedećem kadru neka ruka mijenja svjećice u broj 40, a potom i 45. Nataša je svaku promjenu popratila sve izraženijim izrazima nevjerice, kao da se ni sama ne može pomiriti s brojkom koja stoji ispred nje.

Uz video je napisala: "Tridesete su prekrasne. Svih 15 godina! 😂". Podijelila je i misli o godinama koje dolaze, poručivši da se veseli svemu što još nije doživjela, svemu što ne zna i svemu što je može iznenaditi, te se pita što život još ima u rukavu.

U komentarima su se našli kolege i prijatelji. Dalibor Petko joj je napisao da joj godine ne treba brinuti jer je vrijeme za nju stalo oko 25. godine, dok joj je Goran Višnjić čestitao s mnoštvom emojija. Tarik Filipović joj je poslao čestitku s riječima: "Sretan 'Yugo'… 45 🌹🌺".

Viktorija Rađa joj je poželjela da joj baš tako potraju te tridesete, dok su joj Domenica i Ana Gruica uputile srdačne čestitke. Video je nasmijao i Idu Prester, koja je objavu opisala kao genijalnu.

S obzirom na taj humor, možemo samo reći da je Nataša uspjela pretvoriti strah od brojeva u vrhunski content.