Zabava

Finale treće sezone serije "The Lord of the Rings: The Rings of Power". Gandalf, kojeg glumi Daniel Weyman, kroz cijelu sezonu se borio sa svojim nagonima i pokušavao razumjeti što mu sudbina zapravo priprema u borbi protiv Sauronova zla u Sredizemlju.

Umjesto da se baci u direktan rat protiv Tamnog gospodara ili mračnog čarobnjaka Pallanda, kojeg tumači Ciarán Hinds, Gandalfu je više puta rečeno da njegova svrha nije uništavanje zla. Njegov pravi zadatak je spasiti one koje je mrak zavio. U samom finalu, on to najljepše opisuje riječima da je njegova uloga zapravo „inspirirati dobro“ u drugima.

Povratak starog prijatelja

Ta lekcija o dobroti i prijateljstvu Gandalf je zapravo naučio još u prvih dvije sezone zahvaljujući jednoj vrlo maloj saveznici – Harfoot Nori Brandyfoot, koju igra Markella Kavenagh. Iako su ovi proto-hobiti bili potpuno odsutni tijekom većeg dijela treće sezone, sve se mijenja u trenutku kada Gandalf završi u tamnici u Mordoru.

Nakon što je odbio Sauronovu ponudu jednog od preostalih prstenova moći, čarobnjak se budi u ćeliji i zatiče Nori pored sebe. Ona tvrdi da je tamo već tjednima, što na prvi pogled djeluje kao neočekivani obrat. Ipak, Gandalf vrlo brzo shvaća da je riječ o još jednoj od Sauronovih varki. Nostalgija zbog Norinog povratka u priču, koja je u jednom trenutku izgledala kao da je ostala daleko iza, bila je preglasna.

Emotivni rollercoaster i prava Nori

Finale nas je vodilo kroz sve faze – od horora i srceparanja do čiste sreće. Prvo pojavljivanje Nori u ćeliji vjerojatno je iznenadilo mnoge gledatelje, ali je istovremeno bilo previše dobro (ili loše, s obzirom na okolnosti) da bi bilo istinito. Teško je uopće zamisliti da su Sauronove sile slučajno pronašle jednog nasumičnog Harfoota u divljini Sredizemlja, odvukle je u Mordor i držale je tamo samo zato što bi Gandalf mogao svratiti u posjet.

Srećom, scenaristi i showrunneri J.D. Payne i Patrick McKay nisu dopustili da ta nedoumica potraje predugo. Najdirljiviji trenutak epizode dolazi tek kasnije, kada Gandalf pobjegne iz ćelije i pokuša vratiti Pallanda na stranu dobrih. U tom trenutku pratimo montažnu sekvencu koja nas vodi kroz cijelo Sredizemlje.

Pogledi na budućnost Sredizemlja

Kroz tu sekvencu vidimo Galadriel i Celeborna kako šeću držeći se za ruke, kao i ponosnog kralja Pharazôna uoči bitke. No, najvažniji kadar je onaj u kojem vidimo pravu Nori kako sjedi pored logorske vatre, gleda u mjesec i vjerojatno misli na svog starog prijatelja Gandalfa.

Ostaje pitanje hoće li u četvrtoj sezoni biti dovoljno prostora za Harfoote. Njihov rustikalni, ali nježni odnos, personificiran kroz Norinu žudnju za avanturom i njezin urođeni osjećaj za pravdu, dao je ozbiljnosti i dubine Gandalfovom početnom putovanju. Finale priznaje tu povezanost, zbog čega se možemo nadati da nismo vidjeli zadnji put Nori, Poppy i ostatak njihova klana.

Je li Nori bila jedini lik kojeg ste stvarno željeli vidjeti natrag, ili vam nedostaju neki drugi sporedni likovi?