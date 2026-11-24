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Taylor Swift izgradila je carstvo vrijedno milijardu dolara pjevajući o nasilnicima, izdaji i ljudima koji su joj učinili nažao. No, prema novoj, oštroj istrazi magazina Vanity Fair, žena iza te priče možda ima reputaciju da i sama voli 'maltretirati'.

Novinar May Jeong proveo je više od sto intervjua za članak “The Mastermind”, objavljen jučer, 23. studenog. Otkrivene su optužbe za osvetu, manipulaciju i društveno isključivanje, koje stvaraju potpuno drugačiju sliku o 36-godišnjoj superzvijezdi, čiji je javni imidž dugo bio centriran na prijateljstvu, ženskom osnaživanju i prevladavanju nedaća. “To je prava Regina George”, rekao je jedan izvršni direktor iz glazbene industrije za magazin, aludirajući na zloglasni lik iz filma 'Mean Girls'. Zvuči kao drama iz srednje škole, samo na milijunskoj razini!

Drugi bivši suradnik opisao je Swiftičin pristup osobnim nesuglasicama prilično oštrim riječima: Nitko joj ne može prigovoriti. Istraga navodi da se njezin utjecaj proteže daleko izvan glazbe. Ljudi koji joj se zamjere navodno bivaju isključeni iz društvenih krugova i profesionalnih prilika, dok umjetnici koje percipira kao suparnike teško održavaju odnose s njezinim bliskim ljudima. Netko blizak Swiftici čak tvrdi da pjevačica uživa u figurativnom postavljanju ljudi na njihovo mjesto, opisujući to kao način discipliniranja onih koji joj se suprotstave. Oh, znači, nije sve sunce i duge? Šok i vjeverica!

Izvješće se osvrće i na Swiftičine dugogodišnje priče o tome kako je bila maltretirana kao dijete. Bivša školska kolegica Chanice Skinner osporila je tu priču, prisjećajući se Swiftice kao članice popularne ekipe, a ne izolirane autsajderice. Ako nisi bio dio njezine grupe prijatelja, nisi za nju postojao, rekla je Skinner. Ako išta, ti si bio jedan od ‘maltretiratelja’. Ok, plot twist, izgleda da su se uloge zamijenile.

Optužbe se tiču i njezinih odnosa s drugim glazbenicima. Istraga spominje napetosti s Charli XCX, Olivijom Rodrigo i drugim umjetnicama, uključujući tvrdnje da Swiftičine javne izjave podrške nisu uvijek odražavale njezine privatne osjećaje. Jedan izvršni direktor tvrdi da glazbenici povezani sa Swifticom izbjegavaju suradnju s njezinim percipiranim suparnicima. Magazin također spominje glazbenog kritičara koji je navodno izgubio prijateljstva nakon objave nepovoljne recenzije Swiftičinog rada. Eto, nećeš ti samo tako kritizirati kraljicu, ha?

Kad ‘Swifties’ napadaju

I dok sama Taylor nije željela odgovoriti na pitanja magazina, optužbe ponovno bacaju svjetlo na ponašanje nekih njezinih najagresivnijih fanova, poznatih kao “Swifties”, prema ženama povezanima s njezinim privatnim životom. Malo tko je to iskusio tako javno kao Kayla Nicole. Kayla je hodala s Travisom Kelceom oko pet godina prije njihovog prekida 2022., više od godinu dana prije nego što je zvijezda Kansas City Chiefsa počela izlaziti sa Swifticom. Ipak, Nicole se više puta suočavala s uznemiravanjem od strane Swiftičinih pristaša, uključujući osobne uvrede i napade na njezin izgled, karijeru i povijest veza. Eto ti sad, bivša cura ispašta, a nije ni kriva ni dužna.

Nicole je u listopadu 2024. na podcastu Angel Reese opisala koliko joj je to teško palo, rekavši da je to i dalje pogađa. Stranci redovito preplavljuju njezine objave komentarima koji dovode u pitanje njezinu vrijednost i profesionalna postignuća. E pa nije fer!

Uznemiravanje nije bilo ograničeno samo na ono što je Nicole zapravo rekla o Swiftici. U travnju 2024. Nicole je objavila da i dalje sluša Beyoncéin “Cowboy Carter” i da ne može pratiti količinu novih glazbenih izdanja. Neki obožavatelji Swiftice protumačili su ovu, čini se, bezazlenu primjedbu kao napad na album “The Tortured Poets Department” i napali je online. Molila je odgovorne za “stalne uvrede” da je ostave na miru. Situacija je eskalirala ponovno u studenom 2025., kada je Nicole za Halloween rekreirala glazbeni video Toni Braxton “He Wasn’t Man Enough”. Neki su obožavatelji Swiftice kostim protumačili kao prozivku Kelcea i Swiftice, iako je Nicole to negirala. Bože mili, pa zar se više ni za Halloween ne smiješ obući kako želiš?!

Stari postovi na društvenim mrežama koji sadrže uvredljiv jezik kasnije su ponovno isplivali, a fan-računi Swiftice pomogli su ih proširiti. Nicole se ispričala za svoje prošle izjave i deaktivirala svoj X račun. Ti postovi su zasluživali pažnju, ali kontroverza je pokazala koliko brzo gotovo sve što je Nicole učinila može postati nova žarišna točka u fandomu Swift-Kelce. Swiftici nije dokazano da je usmjeravala uznemiravanje, a Vanity Fair je ne optužuje za orkestriranje napada na Nicole. Neki obožavatelji Swiftice također su javno branili Nicole. Unatoč tome, kontrast je teško ignorirati: Swiftičina javna persona često naglašava štetu uzrokovanu maltretiranjem, dok su neki njezini pristaše drugu ženu godinama podvrgavali osobnim napadima zbog njezine bivše veze sa suprugom Swiftice.

Ponašanje iza kulisa i glazba

Istraga magazina postavlja povezano pitanje o tome kako sama Swiftica reagira na percipirano protivljenje. Jedan bivši suradnik opisao je navodni obrazac naglog prekida veza kad god se netko ne bi složio s pjevačicom. Kažu nešto što joj se ne sviđa, i za nju su mrtvi, tvrdio je izvor. Zvuči kao savršena radnja za sljedeći hit singl, zar ne?

U međuvremenu, Swiftica nastavlja preispitivati kritike u svojoj glazbi. Njezino rujansko izdanje “Cleveland!” uključivalo je reference na ljude koji dovode u pitanje njezin izgled, osobnost i autentičnost, čak i dok je slavila svoj brak s Kelceom. Sada, približavajući se 40. godini, Swiftica je više od 15 godina posvetila svojim kritičarima, od “Mean” i “Shake It Off” do “Look What You Made Me Do” i “But Daddy I Love Him.” Na “Cleveland!” Swiftica pretvara svoju romansu s Travisom Kelceom u pobjednički krug, suočavajući se s uvredama o svojoj odjeći, plesu, izgledu i autentičnosti. Je li ovo kraj priče o dobroj curi iz susjedstva ili samo novi zaplet u dugoj karijeri pop ikone?