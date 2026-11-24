Zabava

Nije ni reperska svirka, ni divlji mosh pit – u nedjelju navečer u Manchesteru, koncert američkog repera, pjevača i tekstopisca Don Tolivera pretvorio se u totalni nered! Više od 12.000 fanova moralo je biti evakuirano iz Co-op Live arene jer je netko u publiku pustio nepoznatu iritirajuću tvar. Zvuči jezivo, zar ne?

Više od osamdeset ljudi zatražilo je liječničku pomoć, a jednog su čak prevezli u bolnicu. Ljudi su prijavljivali probleme s očima i disanjem, a policija Greater Manchestera proglasila je veliki incident. Stvar je bila toliko ozbiljna da se isprva mislilo da je u pitanju suzavac!

Fanovi su, naravno, bili u šoku. Ben Stevenson, jedan od posjetitelja koncerta, rekao je da je u dijelu za stajanje počeo kašljati, a oči su ga nekako svrbjele. Don Toliver je napustio pozornicu i svjetla su se upalila, ali tek skoro sat vremena kasnije stigla je objava da je zbog neočekivanog problema predstava gotova.

Joey Howe, još jedan posjetitelj, opisao je užasan smrad i ljude koji su istrčavali iz dvorane. Prema njegovim riječima, neki su dolazili u invalidskim kolicima, gušeći se. Hitna pomoć je kao mjeru opreza provodila dekontaminaciju u areni.

Policija će sada pokušati otkriti što je točno bila ta tvar i kako je došlo do incidenta. Pomoćnica glavnog šefa policije Steph Parker savjetovala je svima koji su napustili događaj i kasnije se osjećali loše da posjete lokalnu bolnicu. Glasnogovornik premijera Andyja Burnhama, Tom Wells, incident je nazvao duboko zabrinjavajućim i pozvao na potpunu istragu.

Don Toliver je inače trebao imati koncerte u Londonu u O2 Areni u ponedjeljak i u Wembley Areni u utorak u sklopu svoje "Nitrous" turneje.