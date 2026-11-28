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Josip je doživio pravi šok otkrivši da mu je nestala kolekcija oružja. Kako bi saznao što se zapravo dogodilo, odlučio je pregledati snimke s nadzornih kamera, a ono što je na njima vidio posebno ga je iznenadilo. Za nestanak oružja odgovorne su za nestanak oružja odgovorne Ksenija i Vlasta.

Ivo je u međuvremenu uspio pronaći osumnjičene i zahtijevao od njih da sve vrate. Kako bi ih uvjerio, lagao im je da će oružje osobno odnijeti na policiju, dok je zapravo skrivao svoje prave namjere.

Dok traje drama oko oružja, Frane se bori s teškim vijestima o svom zdravlju. Dobio je loše nalaze zbog kojih više neće moći raditi u policiji, ali je odlučio taj problem držati u tajni.

S druge strane, Ante je odlučio da je krajnje vrijeme za red u obitelji, a prva meta su mu unuci. Lovro je dobio konkretan zadatak od djedove strane – mora pronaći posao.

Novu epizodu emitirala je Nova TV, a dostupna je i na platformi Nova Play.