Zabava

Britney Spears je u videu objavljenom prošle subote, dok je sjedila u avionu, otkrila da joj je svaki muškarac s kojim je izlazila sugerirao da se podvrgne estetskim zahvatima kako bi promijenila svoj izgled. Tvrdi da su joj bivši dečki predlagali operaciju i ugradnju kose kako bi joj čelo izgledalo manje. „Imam stvarno veliko čelo!!“, napisala je Britney u objavi.

Nakon te eksplozivne tvrdnje, pjevačica se zapitala zašto muškarci mogu biti toliko grubi. Svoju je objavu zaključila, u svom stilu, filozofskom opaskom: „P.S. pričamo gluposti, na kraju svi ionako umremo!!!“ Iako Britney nikoga nije imenovala, među njezinim poznatim bivšim partnerima su Justin Timberlake, Jason Trawick te tri bivša supruga – Jason Alexander, Kevin Federline i Sam Asghari.

No, priča tu ne staje. Ovo je bio samo jedan od nekoliko updatea koje je Britney podijelila sa svojih putovanja. U drugom videu otkrila je da putuje u Ujedinjeno Kraljevstvo kako bi radila na novoj liniji nakita. Moramo priznati, iznenađenje! Ali, pazite sad, Britni je razmišljala o promjeni imena svoje linije iz „B Tiny“ jer nije željela nikoga uvrijediti referencama vezanima uz težinu. Ooo, to je već nova razina.

Dodala je i da će kolekcija uključivati japanski mač, koji je opisala kao simbol pravde i snage za žene koje su se osjećale uplašeno, povrijeđeno ili podcijenjeno. Snažna poruka, moramo priznati. Inače, drama oko Britney ne prestaje. Ranije ovog mjeseca izrazila je želju da pronađe novu obitelj, kritizirajući svoju sestru Jamie Lynn Spears i bivšeg supruga Federlinea. Kasnije se javno ispričala svojoj obitelji u objavi koja je u međuvremenu izbrisana. Uh, Britney, nikad dosadno, jelda?