WTF, ovi uređaji ti potajno dižu račune za struju!

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OK, slušaj ovo. Svi se mi trudimo biti 'eko osviješteni' i štedljivi – gasimo svjetla, pazimo koliko koristimo kućanske uređaje. Mislimo si, super, smanjit ću račune za struju. E pa, imamo hladan tuš! Izgleda da nas naši uređaji varaju i potkradaju čak i kad mislimo da su 'ugašeni'. Da, dobro si pročitao/la, i to je navodno veliki problem!

Natalia Lachim objasnila je kakav je to zapravo deal. Ta misteriozna potrošnja u stanju pripravnosti možda na prvu ne zvuči strašno, kao neka mala sića dnevno, ali s vremenom se to akumulira i pretvara u cifru koja te udari po džepu kad ti stigne račun. Lachimica kaže da pojedini uređaji nastavljaju cuclati struju čak i nakon što ih mi 'ugasimo', pa je jedini pravi spas – čupati ih iz utičnice kad ih ne koristimo.

Da ne bi bilo zabune, evo što je Natalia točno rekla: Ako uređaj ostavite uključen u utičnicu i upaljen, čak i kada ga ne koristite, on će nastaviti trošiti električnu energiju i tako povećavati vaše račune. Kako biste smanjili potrošnju, isključite ga iz utičnice. Nema, dakle, labavo, svaka kuna je važna, pogotovo u današnje vrijeme.

Prvi na listi krivaca? Naš dobri stari telkač! Misliš da si ga ugasio/la daljincem? E pa, Lachim tvrdi da se tu često prevarimo. Televizor često samo pređe u to neko 'standby' stanje, a ne ugasi se skroz. To znači da dok ti mirno spavaš i sanjaš Kardashianke, tvoj TV i dalje radi neki svoj tajni život i vuče struju. Zato Natalia upozorava: Mnogi pogrešno pretpostavljaju da se televizor potpuno isključuje kada pritisnu tipku na daljinskom upravljaču, no to nije uvijek slučaj. Dodaje da to tijekom godine može povećati ukupnu potrošnju.

Ali nije samo TV u igri! Tu su i električna kuhala za vodu. Okej, nisu neki heavy potrošači, ali neki modeli, pogotovo oni s fancy funkcijama poput održavanja temperature, znaju biti podmukli i trošiti struju i kad ne kuhaš kavu. Zato – čupaj! I za kraj, ali ne manje važno, punjači za mobitele i druge gadgete. Mnogi ih stalno ostavljaju zabodene u utičnici kako bi im bili pri ruci, zar ne? E pa, čak i kad na njih ništa nije priključeno, i oni ti kradu malo po malo. Iako punjač koji stoji u utičnici bez priključenog uređaja možda nije veliki potrošač, ipak nepotrebno troši energiju, zaključuje Natalia.

Znači, sljedeći put kad ti stigne račun, nemoj se čuditi! Izgleda da je vrijeme da se uhvatimo u koštac s tim 'duhovima' u utičnicama, ili ćemo bankrotirati na struji prije nego što nam Kylie Jenner pokaže novi outfit. Ili da jednostavno odustanemo od elektronike? Što misliš?