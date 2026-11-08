Ples sa zvijezdama: već u drugoj epizodi padali bodovi i glave!

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Ajme, ljudi moji, tek što smo se zagrijali, a 'Ples sa zvijezdama' nam je već u subotu navečer priredio pravu dramu! Druga epizoda donijela je prvo opraštanje s plesnog podija.

I eto ti iznenađenja, prvi par koji napušta ovogodišnju sezonu 'Plesa sa zvijezdama' su Dorijan Klarić i Gabrijela Pilić. Njihova izvedba tanga nije bila dovoljna za prolazak dalje. Šteta, Dorijan i Gabrijela su prvi koji su morali reći doviđenja!

Ali idemo mi na one koji su nas držali prikovane za ekrane do samog kraja! Alen Đuras i Paula Tonković bili su zadnji par u subotu navečer, a odlučili su se za energični jive. Za svoj jive osvojili su dvadeset i sedam bodova.

Prije njih su na podij izašli Ivica Skoko i Rebecca Krajnović kao deveti par. Plesali su na hit “Vogue” kraljice popa, Madonne! Za svoju izvedbu tanga dobili su četrnaest bodova.

Osmi po redu, ali nikako manje važni, bili su Marko Bratoš i Tina Walme. Odlučili su se za zahtjevan slowfox, što samo po sebi zaslužuje aplauz. A tek Tina u plavoj svilenoj haljini sa šljokicama? Totalni glamur! Marko je bio klasično elegantan u bijeloj košulji, prsluku od odijela i crnim hlačama. Za svoj nastup dobili su dvadeset i četiri boda.

Vidjet ćemo tko će se bolje snaći u idućim izazovima i izbjeći oproštaj. Hoće li nam treća epizoda donijeti još više drame ili možda kakvo iznenađenje? Tko je po vama zaslužio ići dalje?