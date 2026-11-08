Drama kod Damona! Supruga Luciana operirana zbog aneurizme, pa iznenadila odlaskom na zabavu!

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Ma zamislite samo scenu: tjedan dana prije prestižne 96. dodjele Oscara, supruga ti doživi aneurizmu mozga i završi na operacijskom stolu. Srce u petama, zar ne? Upravo to se dogodilo Mattu Damonu i njegovoj Luciani Barroso početkom 2024. godine. Zbog tako ozbiljne situacije, naravno, morali su propustiti samu ceremoniju, iako je "Oppenheimer", film u kojem Matt glumi, totalno razvalio i pokupio hrpu Oscara – za najbolji film, režiju i glavnu mušku ulogu. Prava filmska drama, ali u stvarnom životu!

No, priča tu ne staje, jer Luciana je pokazala što znači imati čeličnu volju! Iako se oporavljala od operacije, na samu večer dodjele prvi put se osjećala dovoljno dobro da ustane iz kreveta. Matt je bio totalno iznenađen, ispričao je za GQ, jer Luciana je odjenula haljinu i mrtva-hladna mu predložila da odu na party poslije Oscara! To je fakat hrabrost, ali i dokaz da energija i duh mogu pomaknuti planine.

Željela je to učiniti i zato što se sjetila da su ranije propustili proslaviti uspjeh Damonovog filma "Pokojni" (The Departed). Matt se prisjetio da je tada snimao dodatne kadrove za film 'Bourneovo nasljeđe', pa nije otišao, živio je u Miamiju i imao malu bebu. S Lucy je u krevetu gledao dodjelu. Kad je 'Pokojni' osvojio nagradu za najbolji film, okrenuo se prema njoj i rekao: Trebali smo biti ondje!

Ovaj put, Luciana je bila odlučna da se povijest ne ponovi. "Ovaj put izlazimo", rekla mu je bez pogovora. Damon je njezin potez opisao kao hrabar i njemu izuzetno važan, ističući da je Luciana, srećom, nakon operacije bila dobro. Glumac je također dodao da ga ne opterećuju nominacije ili nagrade, jer to su stvari koje ne može kontrolirati. Smatra da prava vrijednost filma izlazi na vidjelo tek nakon 20 ili 25 godina, kad se vidi koliko je ostao važan publici – kao što je to slučaj s kultnim "Dobrim Willom Huntingom" koji je snimio s Benom Affleckom, a koji i dalje otkrivaju nove generacije gledatelja.