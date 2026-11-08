ŠOK I NEVJERICA: Ovako je Davor Bilman izgledao dok je još imao kosu!
Davor Bilman, poznati član žirija 'Supertalenta', iznenadio je mnoge. Svi ga znamo po njegovom prepoznatljivom izgledu koji godinama ne mijenja – onom bez kose, naravno. Ali, sad su isplivale fotke iz mladosti koje pokazuju totalno drugačiju priču!
Možete li zamisliti Bilmana s bujnom frizurom? E pa, upravo to se dogodilo. Fotografije iz mladosti otkrivaju da je gospodin Bilman nekad imao kosu. Totalni šok za sve nas koji smo mislili da se rodio s ćelavom glavom i onim svojim posebnim pogledom.
Ovaj nas je throwback baš nasmijao. Priznajmo, teško ga je prepoznati! Promjena je drastična. Što kažete, jel’ mu bolje stoji s kosom ili bez?
S informacijama iz javnih izvora, Wikipedije, YouTubea, Instagrama i TikToka.