ŠOK I NEVJERICA: Ovako je Davor Bilman izgledao dok je još imao kosu!

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Davor Bilman, poznati član žirija 'Supertalenta', iznenadio je mnoge. Svi ga znamo po njegovom prepoznatljivom izgledu koji godinama ne mijenja – onom bez kose, naravno. Ali, sad su isplivale fotke iz mladosti koje pokazuju totalno drugačiju priču!

Možete li zamisliti Bilmana s bujnom frizurom? E pa, upravo to se dogodilo. Fotografije iz mladosti otkrivaju da je gospodin Bilman nekad imao kosu. Totalni šok za sve nas koji smo mislili da se rodio s ćelavom glavom i onim svojim posebnim pogledom.

Ovaj nas je throwback baš nasmijao. Priznajmo, teško ga je prepoznati! Promjena je drastična. Što kažete, jel’ mu bolje stoji s kosom ili bez?