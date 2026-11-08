Tomislav Roso kuha Dora 2027. banger: Tko pjeva umjesto Leleka?

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Tomislav Roso, menadžer i tekstopisac popularne grupe Lelek koja nas je ove godine predstavljala na Eurosongu u Beču, ne miruje ni sekunde. Dok se još sliježu dojmovi s njihovog nastupa, Roso već uvelike kuha novi recept za uspjeh na Dori 2027., i to s provjerenim partnerom, ali i jednim velikim iznenađenjem.

Novi adut za Eurosong

Roso ponovno surađuje s Tarasom Shevchenkom iz ukrajinske grupe Go_A, s kojim je radio i na pjesmi 'Syenke'. Roso je uvjeren da Hrvatska dosad nije predstavljala na Eurosongu nešto s ovakvim bangerom. Početnu ideju pjesme osmislio je Roso, dok je Taras preuzeo aranžman. Nakon što su dobili melodijske linije, Roso je napisao tekst.

Kaže da je Taras nadmašio sva njegova očekivanja, a slična situacija dogodila se i prošle godine s Filipom Lackovićem, kada mu je iznio ideju za 'Andromedu', pa je Roso doživio pravi déjà vu. Otkriva da rasprava zapravo nije ni bilo. Roso ne želi previše otkrivati o samoj pjesmi, ali najavljuje da će imati instrumente koji dosad nisu imali mjesta na pozornici Dore. Opisuje je kao visokoproduciran žanrovski hibrid s naglašenom ritmičkom dinamikom i vrlo jasnim vizualnim identitetom te dodaje da cijeli projekt pripada novom produkcijskom valu koji polako zahvaća Europu, a oni su mu odlučili dodati vlastiti slavenski potpis.

Tko to stiže na Dori?

Pjesma je u početku bila zamišljena za Lelek i još jednu poznatu hrvatsku pjevačicu. No, tijekom rada plan se promijenio. Prepoznali su njezin snažan eurovizijski potencijal i zaključili da bi bilo šteta predstaviti je publici samo kao singl. S obzirom na to da su lelekice ove godine već prošle eurovizijsko iskustvo u Beču, smatrali su da je prerano ponovno ulaziti u isti ciklus s njima. Zato su odlučili pjesmu ponuditi drugom izvođaču.

Iako Roso ne želi otkriti tko će pjevati novu pjesmu, naglašava da nije riječ o nekome tko se prvi put susreće s eurovizijskim svijetom. Ta osoba već ima iskustva s tim natjecanjem i dobro razumije što ono traži, i glazbeno i izvedbeno. Nisu tražili nekoga tko će pjesmu samo dobro otpjevati, nego osobu koja će je moći iznijeti kao cjelinu. Unatoč tome što Lelek neće biti glavni izvođač, djevojke će ipak sudjelovati: lelekice će svojim vokalima donijeti etno fraze koje su važan dio pjesme, a pojavit će se i u videospotu. Pjesma 28. listopada još nije bila prijavljena na Doru, ali prijava će stići do kraja studenoga.

Lelekice završavaju album, Roso se ne vraća u BB kuću

Grupu Lelek čine Inka Večerina Perušić, Judita Štorga, Korina Olivia Rogić, Lara Brtan i Marina Ramljak. Roso s njima surađuje na probama, snimanjima i nastupima i priznaje da se ne slažu uvijek oko svega. Iza pozornice funkcioniraju kao tim, ali su istovremeno pet različitih osobnosti, s različitim karakterima i mišljenjima. Ipak, nije bilo ozbiljnijih svađa, već puno smijeha i lijepih trenutaka, ali i umora i pritiska. Nakon finala Eurosonga u Beču nisu bili potpuno zadovoljni 15. mjestom, jer smatraju da je nastup zaslužio više. Ipak, nisu dopustili da im brojke zasjene cijelo iskustvo, osjećali su olakšanje i ponos. Lelek trenutačno završava prvi album, na kojem će biti već objavljene i nove pjesme, a nakon toga nadaju se turneji.

Roso je prije gotovo devet godina sudjelovao u 'Big Brotheru', gdje je upoznao Marina Novakovića. Marin je imao ključnu ulogu u nastanku Leleka: pronašao je djevojke i poslao Rosi njihove profile, čime je pokrenuo cijelu priču. Bio je važan dio stvaranja 'Andromede', a s njima je bio i na Eurosongu u Beču, gdje je pjevao prateće vokale. Jasmin Cvišić, producent sezone 'Big Brothera' u kojoj je Roso sudjelovao, sudjelovao je u redateljskom dijelu nastupa Leleka s 'Andromedom' na Dori i Eurosongu. Roso se danas ne bi ponovno prijavio u BB kuću. Nije siguran da bi danas imao živaca ponovno slušati petnaest različitih karaktera pod istim krovom! I dalje nije čovjek od noćnih izlazaka, alkohola i sličnih stvari, a noćni izlazak mu uglavnom znači dobru večeru, ugodno društvo i razgovor koji se ne mora pretvoriti u cjelonoćno druženje.

Prije glazbe, Roso je igrao košarku za Ribolu Kaštela. Timski rad, disciplina, odgovornost i sposobnost funkcioniranja pod pritiskom i danas mu koriste u glazbi i vođenju Leleka. Što se tiče ljubavi, danas je suzdržaniji. S godinama shvaća koliko su važni mir, povjerenje, razumijevanje i osoba uz koju možeš biti ono što jesi, bez potrebe da se dokazuješ ili glumiš nešto drugo. Što se tiče konkretnog ljubavnog statusa, ne voli previše izlagati privatni život, pa poručuje: "Sretan sam."

Nakon svih ovih bombastičnih najava, jedva čekamo vidjeti tko će nam donijeti taj 'slavenski potpis' i hoće li nas baš on odvesti do pobjede! Koje su vaše prognoze?