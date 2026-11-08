Maja Šuput i Emil Tedeschi mlađi u "vrućem" izlasku: Haljina koja ostavlja bez daha!

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Maja Šuput (47) i Emil Tedeschi mlađi (32) priuštili su si „vrući” subotnji izlazak ! Maja se pojavila u izazovnoj haljini sa šljokicama koja je svjetlucala više od novogodišnje jelke.

Realno, sve je bilo na svom mjestu: šljokice su vrištale „glamur”, a kroj je bio… pa, recimo samo da nije ostavljao puno mašti na volju. Pjevačica se za tu prigodu posebno dotjerala i zablistala, sjedila je Emilu u krilu – klasična poza za fotke koje želimo da idu viralno, zar ne?

Sad nas samo zanima, je li Emil uspio trepnuti od sve te silne ljepote i sjaja?