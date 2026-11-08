Okay, Rockmark, umjesto Isusa – Goran Bare? Ovo je kalendar koji želimo!

Poznati

Glazbena knjižara Rockmark, prva takva u Hrvatskoj, otkrila je zvijezdu svog novog, već tradicionalnog Kulturnog kalendara za 2027. godinu – i moramo priznati, iznenadili su nas, ali u najboljem mogućem smislu! Nakon Kurta Cobaina, Josipe Lisac, Davida Bowieja, Nicka Cavea i Ozzyja Osbournea, novi centralni lik je – ni manje ni više nego Goran Bare. Da, dobro ste pročitali, na mjestu gdje se inače na katoličkom kalendaru nalazi Isus, sada je on!

Iz Rockmarka poručuju da je Bare izbor zaslužio, u znak poštovanja i zahvalnosti prema glazbenom nasljeđu koje je obilježilo generacije. I mi se slažemo, njegovo glazbeno nasljeđe je ogromno.

Kulturni kalendar, inače, donosi super pregled važnih datuma iz svijeta glazbe i kulture. Svaki dan u godini ima zabilježene rođendane i godišnjice smrti poznatih glazbenika i umjetnika, plus druge bitne događaje iz kulturne povijesti. Znači, neće biti dosadnih dana u 2027. s ovim kalendarom.

Što mislite, hoće li Bare "izdržati" cijelu godinu na zidu?