Marija Bartulović iz 'Života na vagi' objavila sretnu vijest: Čeka bebu!

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Predivna vijest stiže od Marije Bartulović, pobjednice nefinalista devete sezone RTL-ovog showa „Život na vagi“! Marija i njezin zaručnik Ivan očekuju svoje prvo dijete, a sretnu je vijest podijelila na društvenim mrežama, uz fotke koje tope srca. Pokazala je trudnički trbuh, preslatku dječju odjeću i nježne trenutke sa zaručnikom.

„Jedna mala ljubav, a već ispunjava cijeli naš svijet... Naša najveća sreća tek nam dolazi... Jedva te čekamo upoznati, naša mala bebice!“, napisala je presretna Marija uz objavu. Pravo slavlje u obitelji, pogotovo nakon što su se Marija i Ivan zaručili početkom godine u Međugorju.

Gledatelji su Mariju upoznali u „Životu na vagi“, gdje je ušla sa 142,5 kilograma. Tijekom showa skinula je impresivnih 45,5 kilograma, što joj je donijelo pobjedu u konkurenciji nefinalista. Njezin glavni motiv za ulazak u show bio je upravo ostvarenje najveće želje – da jednog dana postane majka, jer je bila svjesna da ju je prekomjerna težina u tome sputavala. Eto, trud se isplatio!

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