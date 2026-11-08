Pola stoljeća 'Vlaka u snijegu': Od puste nostalgije do topova za snijeg!

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Pedeset godina prošlo je otkako je snimljen kultni film 'Vlak u snijegu', a ta priča o prijateljstvu i zajedništvu i danas je mega popularna među svim generacijama. Ipak, pitanje je koliko je to djelo blisko današnjim klincima. Naša Ida Prester objavila je na društvenim mrežama kako njezin sin Roko doživljava Lovrakovo djelo, i moramo priznati da nas je malo pecnuo osjećaj da smo i mi prastari!

Ida je napisala kako Roko Lovrakovu priču čita kao da je 'Ilijada' na starogrčkom. Iskreno, tko bi rekao da će stvari poput vlaka, snijega, parnog stroja, zadruge, redara, konduktera ili prsluka biti „egzotika“ za naše nasljednike? „Vrijeme tako brzo ide, vjerojatno najbrže u povijesti. I čini da se mi mladi osjećamo tako stari“, zaključila je Ida, a mi se totalno pronalazimo u toj izjavi. Jel' mi to starimo ili svijet prebrzo jurca?

Ljubo, Draga i Pero: Nekad i danas

Vodeći trio, Slavko Štimac kao Ljubo, Gordana Inkret kao Draga i Željko Malčić kao Pero, okupili su se prije deset godina, 2016., na 40. obljetnici premijere. Tada su se fotkali na istom mjestu gdje su kao klinci pozirali za filmski poster. Slavko Štimac danas ima 66 godina, a prije tri godine dobio je srpsku nacionalnu mirovinu. On je kao 13-godišnjak u filmu ostao upamćen kao najpoznatiji mećavom zameteni putnik. Prisjetio se da je snimanje doživljavao kao igru. „Nismo glumili, igrali smo se…“, rekao je, i ta se lakoća itekako vidi na filmu. Gordana Inkret Subotičanec rekla je da su uživali jer je atmosfera bila prijateljska. Ona je rođena u Bjelovaru 1967. i glumačku karijeru je započela i završila ovim filmom, a danas radi kao trgovkinja. Željko Malčić, kojeg i u privatnom životu skoro svi zovu Pero, cijeli je radni vijek proveo kao policajac. U dvadesetima mu je smetalo što ga stalno zovu Pero, ali danas je ponosan. Sjeća se premijere 18. lipnja 1976. u Bjelovaru kad mu je glumac Antun Nalis rekao: „Mali, svaka čast!“. Od honorara si je kupio crnu specijalku, bicikl. Neki dani slave se jednostavno pamte, zar ne?

Snijeg kojeg nije bilo

Tajna uspjeha filma, čini se, leži u njegovoj autentičnosti. Snimljen je sa srcem i ljubavlju, a radnju filma i romana Mato Lovraka (koji ga je 1931. napisao inspiriran stvarnim događajima) znaju skoro svi: seoski učenici, izlet u grad, bolesni učitelj, snježna oluja i, naravno, legendarni moto „Svi za jednog, jedan za sve!“. Cijela priča prožeta je idejom zajedništva, što je posebno došlo do izražaja tijekom osnivanja razredne zadruge nazvane „Sloga“. I ne smijemo zaboraviti glazbu, posebno pjesmu „Kad se male ruke slože“, čije je stihove napisao Drago Britvić, a glazbu skladao Arsen Dedić. Gabi Novak je potvrdila da je zajedništvo bila ključna poruka te pjesme.

Zanimljivo, film se snimao od 1974. do 1976., a scene kad je vlak zapeo u snijegu snimljene su u Grgincu. I tu dolazi show! Te godine snijega jednostavno – nije bilo! Zato su morali dovući topove za snijeg s Planice u Sloveniji. Totalna produkcija, nema što! Pred kraj snimanja, priroda se ipak smilovala pa je pao pravi snijeg, pa su neke scene uhvaćene i u autentičnim uvjetima. Novinar Božo Šimleša je godinu prije kraja snimanja razgovarao s redateljem Matom Reljom. Relja je tada rekao da su Lovrakova djela i dalje popularna, iako možda prenaivna za današnju mladež. Za uloge mališana birali su djecu iz sela Ciglena pokraj Bjelovara, što je bio pun pogodak. Ali, za snijeg su, kako je rekao, „odabrali domaću zimu koja je bila oštro najavljivana i požalili smo!“ Klinci su bili „rođeni glumci i imitatori“, a režiseru je to bila prilika da produži svoje maštarije i igre iz djetinjstva.

I nakon 50 godina, 'Vlak u snijegu' i dalje vozi punom parom. Hoće li i dalje biti relevantan kad i vlakovi i snijeg postanu relikvije prošlosti?