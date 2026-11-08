Danijela Martinović: Mama još uvijek čuva moje naslovnice!

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Pjevačica Danijela Martinović (55) nedavno je progovorila o svojoj novoj pjesmi Da ga opet vidim, koja se bavi temom ponovnih susreta. Kako je sama rekla, Kroz moj su život prošetali mnogi ljudi. Neke od njih voljela bih ponovno sresti. Pjesmu potpisuju Natko Smoljan za glazbu, dok su tekst radili Petar Šarčević i Danijela, a aranžman i produkciju Hrvoje Domazet.

Pjesma Da ga opet vidim – priča iza stihova

Kreativni proces za Danijelu je počeo s već zadanom temom, no naslov pjesme Da ga opet vidim došao je tek na samom kraju. Odluku je donijela tik pred njezino objavljivanje, i to negdje usred noći. Ideja se svidjela cijelom timu. Danijela ističe da joj je povjerenje u timskom radu najbitnija stvar, jer je tad potpuno spontana i slobodna. Priznaje da je najveći izazov bio sam kraj refrena, ali je rješenje na kraju samo došlo, a ona je pjesmi samo udahnula malo sebe.

Stajling spota i susreti s publikom

Za spot, Danijelin dugogodišnji suradnik Dario Radusin poželio je nešto sasvim jednostavno i potpuno drukčije od tvoga stila na sceni, predlažući traperice, običnu bijelu majicu i – da, bose noge! Jasminka Arnautović donijela je hrpu kombinacija, ali pravi trik je došao s idejom da se košulja okrene naopako i zaveže u mašnu nasred leđa. Danijela je bila oduševljena takvom jednostavnošću i originalnošću, a kroz to je shvatila da uči mnogo važnije životne lekcije, među kojima je i hrabrost.

Unatoč svim izazovima iza kulisa, od prehlada do emocionalnih previranja, Danijela na pozornici uvijek daje čistu, stopostotnu emociju i od 100 ja dajem 101 posto. Nedavno ju je posebno dirnuo susret s djevojčicom koja joj je prišla s flomasterom i velikim papirom u rukama, izgovarajući rečenicu Mogu li, molim vas, dobiti vaš autogram? Ta gesta ju je toliko raznježila da je odmah sljedeći dan dala izraditi autogram kartice, “baš kao nekad”. Totalno slatko!

Obitelj, mediji i "stakleno zvono"

Obitelj joj je oduvijek bila najveća podrška i najveći dar jedni drugima. Njezina mama je godinama skupljala sve časopise u kojima se Danijela spomenula, pa makar i u jednoj rečenici. Čak i danas, mama reže članke, čuva naslovnice, intervjue i ne da baciti novine ako je u njoj samo tvoja mala sličica. Baš preslatko! Roditelji i braća su joj prvi kritičari, a njihova ljubav i humor su najsigurniji i najljepši štit od svake estradne prolaznosti.

Danijela ne prati što se piše o njoj i naučila je razdvojiti korisne od beskorisnih informacija. Ipak, dogodio se jedan apsurd – kad su njezin lik i ime iskorišteni na lažnoj stranici za trgovanje kriptovalutama. Budući da se radilo o pokušaju prevare publike, stvar je prepustila policiji, a za ostatak te ‘krimi priče’ vjerojatno već znate. Uvijek smirena i odmjerena, Danijela postavlja jasne granice i nikad se ne raspravlja. Je li i vama mama glavni fan?