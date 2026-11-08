Mišo Kovač u Podstrani imao svoj apartman? Izronile fotke i detalji!

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Jao, ekipa, čekajte da čujete ovo! Iako svi mislimo da znamo sve o Miši Kovaču, čini se da nam je promakao jedan bitan dio njegove priče. Priča se vrti oko Podstrane, mjesta gdje je naš legendarni pjevač proveo čak dvadesetak godina svog života! Zamislite samo, dvadeset godina – to je cijela jedna era, .

Ali to nije sve! Jure Vuleta, čovjek čija je kuća udomila Mišu zadnjih osam godina tog perioda, otvorio je dušu i otkrio brdo detalja koje nitko do sada nije znao. Znamo da volimo zaviriti u tajne živote naših zvijezda, a ovo je definitivno zlato za sve fanove. Jure nam je potvrdio da Mišo u Podstrani "nije bio podstanar, on je imao svoj apartman...". Znači, nije on tamo živio privremeno, već je imao svoje gnjezdo, svoj apartman!

Ovo je kao da otkrivamo neku skrivenu razinu u igrici Mišo Kovač saga! Nema sumnje da će fanovi biti oduševljeni ovim uvidom u njegovu svakodnevicu, onaj dio života koji javnost rijetko kad dobije priliku vidjeti. I to sve popraćeno ekskluzivnim fotografijama iz njegova života koje su, čini se, tek sada isplivale na površinu. Konačno vidimo i taj dio Mišine priče. Mi bismo rekli, bravo za Juru što nam je malo podigao zavjesu i otkrio ove pikanterije! Je l' imate vi neku skrivenu priču za podijeliti?