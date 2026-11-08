Vanna zapalila Lisinski! Kći Jana i poznati u publici dali podršku

Poznati

Zagrebački Lisinski je ove subote navečer opet gorio! Naša Vanna (55) je svojim hitovima još jednom napunila dvoranu, a publika je, naravno, pjevala uglas. Kao da vrijeme stoji, Vannini bezvremenski klasici su ponovno odjekivali, podsjećajući nas zašto je ona jedna od najvećih diva hrvatske scene. Atmosfera je bila na vrhuncu, a energija prštala na sve strane, dok su dobro poznate pjesme razgalile srca svih prisutnih.

I naravno, ovakav glazbeni događaj nije mogao proći bez poznatih faca u publici! Među onima koji su uživali u Vanninim vokalnim akrobacijama bili su i naš legendarni pop pjevač Sandi Cenov, kao i europarlamentarka Nikolina Brnjac.

Posebnu podršku majci je pružila kći Jana Vrdoljak, koja je iz publike pratila majčin nastup. Vanna je pokazala da je i dalje u top formi i da joj godine apsolutno ništa ne mogu. Lisinski je, pak, ponovno bio epicentar dobre glazbe i nezaboravnog provoda! Jeste li i vi uspjeli uhvatiti kartu za ovaj spektakl?