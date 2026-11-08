Kim Kardashian: Pojela gumene bombone, pa kupila vilu usred obiteljskog carstva!

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Novi reality show "The Kardashians" donosi nam totalni kaos i potvrdu da čak i ultrabogati mogu impulzivno kupovati kad ih uhvati "inspiracija". Kim Kardashian otkrila je da je donijela poprilično skupu odluku dok je bila pod utjecajem gumenih bombona s kanabisom. Tijekom opuštenog druženja s obitelji i prijateljicama u Palm Springsu, Kim je bacila oko na nekretninu koja se prodavala – smještenu baš tamo gdje se spajaju imanja njezine majke Kris Jenner i sestre Kylie Jenner.

Prije nego što su uopće privatnim avionom krenule za Palm Springs, Kim je ekipi ponudila sporne gumene bombone. Među društvom su bile i Khloé Kardashian, komičarka Nikki Glaser, glumica Brenda Song te komičarka Fortune Feimster. Khloé je odmah prokomentirala da je kombinacija njezine majke i kanabisa recept za zabavu, a Kris je rekla da ih je probala možda jednom ili dvaput i da se nije mogla prestati smijati.

Kad su stigle, Kim je odmah primijetila znak "Na prodaju" između obiteljskih posjeda. Šetajući Kylieinim vrtom, pokazala je staze koje su napravile kako bi se članice obitelji mogle posjećivati kroz dvorišta, bez izlaska na ulicu. U tom trenutku, paf! Rodila se "briljantna" ideja: kupiti tu nekretninu i tako povezati sve.

Kim je rekla da bi bilo zabavno nastaviti staze kroz dvorišta, a onda su se društvancem za golf autićima uputile u razgledavanje imanja. "Ovo je definitivno neovlašten upad na posjed. Ljudi, ne pokušavajte ovo kod kuće", našalila se Kim pred kamerama, ali njezina ideja je naišla na podršku. Fortune Feimster, bez puno razmišljanja o cijeni, jednostavno joj je rekla: "Ne znam koliko košta, ali trebala bi to kupiti."

Kim nije dvojila. Odmah je nazvala agenta za nekretnine i počela smišljati kako će to financirati. Objasnila je da bi jednu nekretninu prodala za pola iznosa, bila blizu Kylie i imala puno bolji pogled. Iako je sve izgledalo kao neobavezna šala pod utjecajem gumenih bombona, Khloé je kasnije potvrdila da je Kim zaista kupila nekretninu. "Kupila ju je. Stvarno ju je kupila. Na kraju se sve odlično posložilo", otkrila je Khloé.

Eto, tako to izgleda kad su Kardashianke u pitanju – jedna "luda" ideja pod kanabisom i hop, obiteljsko carstvo postaje još veće. Tko zna što bi mi pazarili nakon takvog partyja, ha?