Poznati

Mladen Vukorepa, naš omiljeni lovac iz 'Potjere' i 'Superpotjere', nekad je bio... pa, natjecatelj. I to ne bilo kakav, nego srednjoškolac koji se davne 1988. godine okušao u legendarnoj 'Kviskoteci' pred budnim okom Olivera Mlakara. HRT arhiva nam je nedavno izbacila ovu poslasticu, snimku koja prikazuje Vukorepu puno prije nego što je postao strah i trepet kvizaškog svijeta.

Tadašnji mladi Vukorepa bio je među natjecateljima različitih generacija, a u razgovoru s Mlakarom otkrio je da pohađa MIOC.

Njegov nastup u 'Kviskoteci' iz 1988. godine pokazuje kako je izgledao i zvučao prije nego što je počeo dočekivati natjecatelje s druge strane pitanja. Iako je bio srednjoškolac, Mlakar ga je već tada pohvalio zbog rezultata, a lovac Vukorepa je i tada bio 'majstor zanata'. Eto, neki ljudi jednostavno rođeni s enciklopedijom u glavi!

Sad kad znamo da je i on jednom bio u koži običnog smrtnika (čitaj: natjecatelja), hoćemo li ga manje strahovati kad se suočimo s njegovim pitanjima? Sumnjamo, ali barem imamo nešto za prepričavanje!