Poznati

Pripremite maramice i rezervirajte ponedjeljak, 30. studenog u 12:15, jer Hrvatska radiotelevizija (HRT) na Prvom programu (HRT-HTV1) počinje s prikazivanjem nove španjolske telenovele „Na raskrižju života“. Ova romantična dramska serija iz 2025. godine, koja je zapravo španjolska adaptacija popularne turske uspješnice „Cesur ve Güzel“ (kod nas poznate kao „Ljubav i osveta“), obećava pravu buru emocija.

Dakle, što nas čeka? Klasika koju obožavamo! Obiteljske tajne, osveta i naravno, zabranjena ljubav – jer bez toga to ne bi bila prava sapunica, zar ne? Priča prati Césara Brava koji se nakon gotovo trideset godina u Meksiku vraća kući s jednim ciljem: osvetiti obitelj i razotkriti Octavija Oramasa, moćnog poduzetnika koji je, kako to već biva, prigrabio imovinu i izgradio carstvo na nepravdi. E, tu kreće zaplet!

Pod krinkom slučajnog susreta César spasi Octaviju život i tako stekne njegovo povjerenje. Plan je bio savršen, dok se nije pojavila – ljubav! I to prema Amandi, kćeri baš tog Octavija Oramasa. Zamisli dramu! Ona, lijepa i pametna, nema pojma da je frajer koji ju je oborio s nogu sin čovjeka za čiju je smrt kriv njezin rođeni otac. Dok se strast rasplamsava, César kopa sve dublje po obiteljskim tajnama, a Amanda se mora suočiti s bolnom istinom o svom tati.

Naravno, tu je i ostatak obitelji Oramas koji se bori za nasljedstvo, a odnosi su im začinjeni ambicijom, ljubomorom i izdajama. Octavijev sin David razapet je između odanosti ocu i vlastite savjesti, a supruga Patricia grčevito se bori za svoje mjesto u obitelji. Stare ljubavi i nerazriješeni sukobi samo čekaju da iskoče iz ormara, dok se savezi sklapaju i raspadaju kao kule od karata. Ukratko, „Na raskrižju života“ je priča o svemu i svačemu: osveti, iskupljenju, ljubavi i izdaji. Kad se srce i obitelj nađu na suprotnim stranama, birati put nikad nije lako. Jeste li spremni za novu dozu ovisnosti?