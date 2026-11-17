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Kalkulator u ruke, jer cifra nije mala – prema presudi donesenoj 13. studenoga 2026. godine, pjevačica Severina Vučković sutkinji Luciji Lasić mora isplatiti 2.654,46 eura odštete sa zateznim kamatama te dodatnih 4.047 eura sudskih troškova. Kad se sve zbroji, to je više od 6.700 eura!

Drama je počela još u listopadu 2019. kad je Severina, govoreći o sudskom postupku za skrbništvo nad sinom, na konferenciji za novinare iznijela neke poprilično teške riječi. Tada je odluke sutkinje Lasić usporedila sa „silovanjem” i optužila je za zlouporabu položaja te povezanost s tadašnjim političkim vrhom.

Sutkinja Lasić je tvrdila da su takve izjave ozbiljno narušile njezin profesionalni i osobni ugled, pogotovo jer su ih prenijeli brojni domaći i regionalni mediji. Severina se tijekom postupka branila da je imala pravo na slobodu izražavanja i da je izraz „silovanje” koristila metaforički, opisujući svoje iskustvo. Istaknula je i da je imala razloga vjerovati u informacije koje je iznijela.

No, čini se da sud nije pao na metafore i slobodu govora baš u potpunosti. Zaključili su da su neke njezine tvrdnje, poput one o kazni i suspenziji sutkinje Lasić zbog zlouporabe položaja te povratku na dužnost uz pomoć Tomislava Karamarka, bile jednostavno činjenične i – neistinite. Utvrđeno je da je stegovni postupak protiv sutkinje vođen zbog neispunjavanja sudačke norme, a ne zlouporabe položaja, kako je Severina tvrdila.

Sud je bio poprilično jasan – Severina je, kažu, iznijela ozbiljne optužbe na temelju neprovjerenih informacija i kuloarskih nagađanja, a to, po njima, nije bio doprinos raspravi od javnog interesa. Ajme, tko bi rekao da će javna riječ imati ovakvu težinu?

I tako, umjesto da se nagađa o novom singlu, sad se priča o odšteti. Pjevačici je naloženo plaćanje novčane naknade jer je time povrijeđeno pravo sutkinje na čast, ugled i dostojanstvo. Na presudu postoji mogućnost žalbe.