Poznati

Halo ekipa, jeste li uspjeli ugrabiti svoju ulaznicu za INmusic? Izgleda da oni najbrži i najspretniji jesu, jer su ulaznice za prvu i drugu fazu 19. izdanja INmusic festivala rasprodane u rekordnom roku! A tek je studeni 2026., festival je tek od 27. do 29. lipnja 2027. godine. To vam sve govori o tome koliko su ljudi zagrijani i spremni za pravi glazbeni spektakl na Jarunu. Stvarno, nema zezancije kad na scenu stupaju ovakvi muzički divovi.

Nakon najave da na festival stižu Dave Grohl i Foo Fighters, ulaznice su se rasprodale. Dave Grohl s bendom nastupit će osam godina nakon Pule. Foo Fightersi su, bez sumnje, jedan od najvažnijih američkih rock bendova posljednjih tridesetak godina, a njihova priča počinje još 1994., nakon raspada kultne Nirvane, kada je Grohl, njihov bubnjar, počeo snimati vlastite stvari. Znači, čekamo povratak majstora!

Ako ste pak malo sporije reagirali i niste ulovili karte po najpovoljnijim cijenama, ne paničarite još! I dalje možete osigurati svoje mjesto, ali morat ćete malo više istresti iz novčanika. Ulaznice za prvu fazu bile su 142 eura, druga faza se prodavala za 162 eura, a sada su u opticaju samo ulaznice treće faze po cijeni od 182 eura za tri dana festivala. Cijena je malo veća, ali budimo realni, iskustvo je neprocjenjivo, zar ne? Pogotovo kad znamo da osim Foo Fightersa, na Jarunu u lipnju 2027. stiže i The Neighbourhood. Dakle, lineup se polako, ali sigurno, popunjava s pravim imenima!

Zato, ako vam je stalo da budete dio te priče i da se hvalite da ste bili na INmusicu na kojem su svirali Foo Fightersi, znate što vam je činiti. Jer tko zna, možda se i ove zadnje karte razgrabe brže nego što mislite. Hoćeš riskirati da ti ispričaju kako je bilo?