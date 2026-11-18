Zabava

Na ceremoniji uvođenja u Rock & Roll Hall of Fame legendarni bubnjar Phil Collins imao rijetko javno pojavljivanje. Iako mu zdravstveni problemi i problemi s kretanjem ne dopuštaju nastupanje, Collins se polako popeo na pozornicu, oslanjajući se na štapove, i zaplakao pred ogromnim ovacijama publike u kojoj je sjedila i njegova kćer, glumica Lily Collins. Da stvar bude još bolja, Cynthia Erivo mu je odala brutalnu počast koja je publiku podigla na noge!

Emotivni trenutak legende

Phil se tijekom govora obratio svojih petero djece i rekao: „Svi su nevjerojatno talentirani, a ja sam im otežavao život dok su odrastali. Volim ih. Volim vas do smrti.“ Travis Barker, bubnjar Blink-182, predstavio je Collinsa i pohvalio ga za njegovu neviđenu dvostruku slavu kao bubnjara i hitmejkera pop pjevača 1980-ih. Sam Collins je rekao: „Odrastao sam želeći samo svirati bubnjeve. Sve ostalo je bila stvarno sretna slučajnost. Ne mogu vjerovati, kad se osvrnem, kako je život prošao.“ Barker je također naglasio da Collinsova pjesma „In the Air Tonight“ svijetu dala „vjerojatno najopakiji bubnjarski fill svih vremena“, a potom ga je i sam odsvirao, dok je Erivo izvela usporenu, epsku verziju pjesme s vriskovitim crescendom koji je digao publiku na noge. Phil Collins je već bio u dvorani kao član Genesisa, ali je sada dobio i samostalnu počast. Nije mogao nastupiti od 2022., ali je uvjerio publiku da „niste čuli posljednje od mene.“

Glazbeni vatromet na pozornici

Večer za koju se prije činilo da bi mogla zakazati zbog izostanka ključnih dobitnika bila je živa i prenatrpana, kao i svaka ceremonija uvođenja. U2 su bili iznenađenje za otvaranje večeri, svirajući svoj novi singl „Silencio“ okruženi plesačima u opremi za suzbijanje nereda. Zatim su prešli na svoj klasik iz 1984. „Pride (In the Name of Love)“, dok je pjevač Bono naizmjence dizao znak mira i šaku. Run DMC i Aerosmith su bili iznenađenje za zatvaranje s glasnim jamom „Walk This Way“, njihovom klasičnom suradnjom iz 1986., koja je spoj rocka i rapa podigla na novu razinu. Publika je skočila na noge i pjevala uz „White Wedding“ tijekom predstavljanja Billyja Idola – jednog od rijetkih umjetnika za kojeg su kupci ulaznica bili sigurni da će se pojaviti i nastupiti. Njega i njegova dugogodišnjeg gitarista Stevea Stevensa predstavili su članovi No Doubt, Tony Kanal i Gwen Stefani, koji su se Idolu pridružili za duet na „Eyes Without a Face“. Idol je poručio mladim ljudima: „Sada je vaš red!“, a završio je s „A sada, idem tulumariti s Wu-Tang Clanom!“

Hip-hop dominacija i producent superzvijezda

Oprah Winfrey je s guštom izjavila da je Luther Vandross, koji je umro 2005., bio bio „maestro ljubavne pjesme“ i da je jednom ispravno nazvan „najboljim umjetnikom uz kojeg se ljudi vole loooviti“. Usher je zatim otpjevao seksi medley njegovih hitova. Wu-Tang Clan je pozornicu ispunio sa svojih deset sadašnjih članova, dajući nezaboravan govor i nastup. Komičar Chris Rock, koji ih je predstavio, rekao je da je „Wu-Tang prepisao pravila hip-hopa bez velike mašinerije iza sebe.“ Vođa grupe RZA dodao je: „Staten Island smo odveli u svijet. Htjeli smo ostaviti trag. I ostavili smo ga.“ MC Lyte, pionirka ženskog rapa, bila je prva predstavljena umjetnica, a reperica Remy Ma ju je nazvala „jednom od prvih žena u hip-hopu koja je osigurala mjesta za sve nas ostale.“ Kraljica Latifah je poručila da je „dovoljno teško biti žena u hip-hopu, a kamoli biti hip-hoperica u Rock & Roll Hall of Fameu.“ Latifah i MC Lyte su zajedno izvele medley svojih hitova. Legendarni rock, hip-hop i country producent Rick Rubin prihvatio je svoje predstavljanje jednom rečenicom: „Ne možete ubiti rock ‘n’ roll“, i napustio pozornicu. Red Hot Chili Peppersi su se potom pojavili, sva četvorica s bijelim perikama i dugim bijelim lažnim bradama kako bi se uskladili s Rubinovim potpisnim izgledom, i odsvirali svoj probojni hit „Give It Away“. A za kraj, Oasis, najmlađi od dobitnika, uopće se nisu pojavili. Gitarist Noel Gallagher imao je gažu kod kuće u Britaniji, a njegov mlađi brat, Liam Gallagher, jednostavno nije želio doći. Glumac i veliki obožavatelj Oasisa Bob Odenkirk, koji ih je predstavio, upitao je je li netko iznenađen što se nisu pojavili.

Čini se da je Rock & Roll Hall of Fame bio više party nego ceremonija. Tko je vama najviše rasturio te večeri?