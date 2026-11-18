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Nives Celzijus ponovno preuzima ulogu detektivke u showu! U novoj epizodi popularnog showa 'Tko to tamo pjeva?', koja nas čeka ovog petka, Nives će opet biti u centru zbivanja. Njezina uloga detektivke je ključna, a gledatelji je, uostalom, trenutno prate i kao omiljenu Ladu Bilić u seriji 'Slučajna obitelj',

Njezina misija? Pomoći natjecateljici Heleni Šandi Mitiski da ne nasjedne na krivi trag, jer put do nagrade je prepun glazbenih zamki. Helena stiže iz malog mjesta pokraj Daruvara, s podrškom supruga i sestre, a nije došla samo zbog zabave – popis želja joj je dugačak! Najvažnije, želi popraviti krov obiteljske kuće, što, budimo iskreni, zvuči kao pravi pothvat, ali i razveseliti kćer nekim lijepim iznenađenjem. Znači, igra se za ozbiljan ulog i svaki euro je bitan!

Pred Helenom će se naći posebno zanimljiva skupina kandidata. Devet tajnih glasova iza kojih se kriju Alatničar, Noktarica, Obožavateljica Colonije, Profesor elektrotehnike, Konobar, Pirografkinja, Knjižničarka, Šahist i Organizatorica vjenčanja. Zanimanja su im super zanimljiva, ali hoće li pjevati kao slavuji ili kao da im je mačka stala na rep? Iza tih devet različitih zanimanja kriju se glasovi čije će stvarne pjevačke sposobnosti ostati tajna sve do samog razotkrivanja. Nives će, kao poznata pjevačica i dobitnica Kiklopa, dati sve od sebe da svojim iskustvom, zapažanjima i prepoznatljivom energijom pomogne Heleni provaliti tko je lažnjak, a tko stvarno ima glas i zaslužuje pohvale.

Nema sumnje da nas očekuju brojne glazbene zamke i zanimljivi izazovi, jer cilj je jasan: otkriti prave pjevače i razotkriti one koji su tu samo da zavaraju, i to za maksimalnih 5.000 eura! Hoće li Helena, uz Nivesinu pomoć i paneliste, uspjeti prepoznati prave talente i osvojiti tih maksimalnih 5.000 eura? Ili će je uvjerljivi nastupi 'tajnih glasova' odvesti u krivom smjeru i ostaviti bez krova nad glavom (figurativno, naravno!)? Sve to saznat ćemo u novoj epizodi showa 'Tko to tamo pjeva?', koja je na rasporedu ovog petka, u petak u 20:20 na Novoj TV, a za nestrpljive, dan prije, na Nova Playu. Javite nam u komentarima: mislite li da Nivesina intuicija nikad ne zataji?