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Američki glumac Johnny Depp vratio se na sam vrh američkog box officea s filmom "Ebenezer", svojim prvim velikim studijskim projektom u osam godina! I to kako se vratio – film je tijekom prvog vikenda prikazivanja zaradio impresivnih 42 milijuna dolara globalno. Čini se da su fanovi jedva dočekali da ponovno vide svog omiljenog glumca na velikom platnu, i to se itekako isplatilo!

Film, distribuiran od strane Paramount Pictures, preuzeo je prvo mjesto na američkom box officeu s otprilike 19 milijuna dolara od prodaje ulaznica. Prikazivan je u čak 3.535 kina, a iz 63 međunarodna tržišta dodao je još 23 milijuna dolara. Jasna poruka: Deppova magija i dalje radi, i to punom parom!

Najbolji dio? Ankete su pokazale da je čak 51% gledatelja izjavilo kako je upravo Johnny Depp bio glavni razlog zašto su kupili kartu i sjeli u kino sjedala. Ne samo da su ga željeli vidjeti, nego bi 65% ispitanika film sigurno preporučilo svojim prijateljima. To je ono što se zove bezuvjetna podrška publike, zar ne?

Ovaj povratak na tron izuzetno je značajan za Deppovu karijeru. Podsjetimo, zadnjih nekoliko godina obilježile su mu dugotrajne drame i sudski procesi s bivšom suprugom Amber Heard, što je itekako poljuljalo njegovu poziciju u Hollywoodu. Izgleda da je publika ipak imala zadnju riječ i pokazala da su tračevi jedno, a glumački talent nešto sasvim drugo.

I dok su obožavatelji pohrlili u kina, filmski kritičari su bili malo suzdržaniji. Na stranici Rotten Tomatoes film ima ocjenu od 52%. Ali hej, tko je zadnji put pitao kritičare što misle kad je u pitanju dobar provod u kinu?

A Depp ne staje! Njegov sljedeći film, triler "Day Drinker", najavljen je za ožujak 2027. Hoće li Johnny nastaviti nizati hit za hitom i zauvijek zacementirati svoj status comeback kralja Hollywooda? Pratimo situaciju, naravno!