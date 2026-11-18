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Gledatelji u Hrvatskoj imaju super priliku za binganje: svih 25 službenih filmova o Jamesu Bondu čeka vas besplatno na Prime Videu! Ali, ekipa, požurite – imate samo sedam dana probnog razdoblja, a većina filmova odlazi s platforme za samo 14 dana. Ako ste pravi fan, znate što vam je činiti, jer ovakva prilika se ne propušta.

Zašto sad ova Bond ludnica? Amazon MGM Studios je preuzeo kreativnu kontrolu nad serijalom nakon što je Amazon kupio MGM, što je bio posao vrijedan milijardu dolara. A što nas čeka u budućnosti? Ni manje ni više nego Robert Pattinson preuzima ulogu legendarnog agenta 007! On je sedmi glumac koji će utjeloviti Bonda, nasljeđujući Daniela Craiga, koji je maestralno odradio pet filmova. Snimanje s Pattinsonom kreće tek 2027., a premijera u kinima trebala bi biti godinu kasnije. Dakle, imamo vremena za pripremu.

Do sada je snimljeno 25 službenih Bond filmova u produkciji EON Productions, od 1962. do 2021. godine, a agenta 007 utjelovilo je šest glumaca. Čak je dostupan i jedan neslužbeni film, "Never Say Never Again" iz 1983., u kojem se Sean Connery vratio ulozi nakon 12 godina pauze, iako nije bio dio službene produkcije. Sad kad znate sve, hoćete li se baciti na maraton od početka ili krenuti od najdražeg Bonda?