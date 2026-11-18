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Mladi Šibenčanin Luka Ćevid definitivno je jedno od imena koje posljednje vrijeme sve više trešti iz zvučnika po Hrvatskoj. Od obrada hitova koje su palile društvene mreže do vlastitih singlova, Luka je u kratkom roku pokupio simpatije publike, a mi nekako kužimo i zašto. Svojom prepoznatljivom bojom glasa, gitarom i spontanošću mnoge podsjeća na Shawna Mendesa, ali ono što nas je fakat šokiralo je da ovaj talentirani dečko uz glazbenu karijeru još i studira medicinu! Pričekajte, što?

Nova pjesma i spot: Ljubav bez kompromisa

U cijelom tom kaosu, Luka nam je servirao i nešto novo za preslušavanje – pjesmu "Sve što daješ". Pjesma donosi zanimljivu priču o ljubavi, odnosima i tome koliko je bitno donositi prave odluke. Iako bi na prvu loptu pomislio da je lik prekinuo pa piše srcedrapajuću baladu, Luka nam otkriva da je inspiraciju pronašao u vlastitim razmišljanjima o ljubavnim odnosima. "Ma, prava ljubav postoji i fakat vrijedi za njom tragati. Ne bismo trebali pristajati na manje od onoga što zaslužujemo, niti ostajati u lošim vezama zbog straha od samoće', objašnjava Luka, i moramo priznati – lik je u pravu!

Uz singl, stigao je i spot koji, pazite sad, donosi neočekivani obrat! Luka kaže da je baš završnica spota ključna za cijelu priču. Spot je zamišljen kao vizualno putovanje kroz uspomene i sadašnjost, a sve ljude poziva da ga pogledaju do posljednje sekunde jer tek tada cijela priča dobiva svoj pravi smisao. Eto, upozoreni ste – nemojte scrollati prije kraja, mogli biste propustiti poantu života! Ili barem Lukinu!

Arena zove! Ili možda studij medicine?

Premijera ove pjesme dolazi u, blago rečeno, ludom razdoblju za Luku. Zapamtite datum: 28. studenoga! Tada će nastupiti u – držite se – rasprodanoj Areni Zagreb! I to ne bilo kako, nego kao predizvođač Matije Cveka. Respect! Uz redovite probe s bendom i rad na novoj glazbi, Luka još i polaže ispite na faksu. Da, na medicini! I pitamo se, kako, zaboga?

Priznaje da zbog svih tih obveza još nije ni stigao skužiti koliko je blizu taj dosad najveći nastup u njegovoj karijeri. Iskreno, još nisam potpuno svjestan koliko je nastup u Areni blizu jer imam toliko obveza da jednostavno ne stignem razmišljati o tome. Trenutačno snimam tri nove pjesme, redovito imam probe s bendom, snimam i montiram serijal ‘Operacija Arena’ za društvene mreže, povremeno nastupam, a uz sve to polažem i ispite na fakultetu. Doslovno spavam s gitarom i skriptama iz medicine, prepričava Luka svoju svakodnevicu.

Kako bi nam približio to ludilo, pokrenuo je serijal "Operacija Arena" na društvenim mrežama, gdje bez filtera i uljepšavanja pokazuje sve što prethodi ovako velikom događaju, od prvog šoka, preko proba i umora, do smijeha i uzbuđenja koje raste iz dana u dan. Pa, neka se zna da nije sve samo glamur!

Luka Ćevid: Uspješna godina i što nam još sprema?

Koncert u Areni je samo nastavak preuspješne godine za ovog mladog Šibenčanina. Početkom godine, bio je gost Jakova Jozinovića na njegovu rasprodanom koncertu u Rijeci, gdje su zajedno rasturili s pjesmom "Nasloni se". U međuvremenu je izbacio debitantski singl "Dok sanjam" koji je uletio na HR Top 100, a onda i "Nemam vremena" kojom je nastavio s autorskim radom. Sad, dok se priprema za Arenu, snima još tri nove pjesme i već kuje planove za buduće glazbene projekte.

Sve napreduje jako lijepo, ekipa i ja iz dana u dan sve smo uigraniji i jedva čekam 28. studenoga da tu energiju prenesemo na publiku. ‘Sve što daješ’ dolazi kao točka na ‘i’ cijelog ovog prelijepog ludila, zaključuje Luka. Izgleda da nas Luka Ćevid tek počinje 'bombardirati' hitovima! Jedva čekamo vidjeti hoće li u nekom trenu Arena biti premala, a i hoće li nam poslati skripte za medicinu da se i mi malo educiramo!