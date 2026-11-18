Zabava

Ekipa, spremite se! Varaždin se sprema da nam i ove godine zaledi dah, i to doslovno! Najveće klizalište u Hrvatskoj, popularni Ice Wonderland, vraća se za Advent, ali ovaj put još veće i spektakularnije. Ne pričamo o običnom klizanju, nego o pravoj ledenoj avanturi na čak 2.200 kvadrata leda, s potpuno novim rutama koje garantiraju zabavu za sve generacije. Zaboravite dosadne krugove, ovdje se kliza po novim stazama!

Službeno otvorenje ledenog parka Ice Wonderland zakazano je za četvrtak, 26. studenoga, u 18 sati na Kapucinskom trgu. Ova godina donosi dodatnih 300 kvadratnih metara novih staza za klizanje, što znači još više prostora za manevar i, iskreno, manje sudara s onima koji su na ledu kao Bambi! Prošireni layout osigurava više mjesta za klizanje i uvodi nove rute koje će iskustvo učiniti raznolikijim i, usudili bismo se reći, top.

Za otvorenje je planiran pravi spektakl! Očekuje vas zabavni program, uključujući posebno produciran mjuzikl na ledu. Izvest će ga vrhunski umjetnički klizači ravno iz Ujedinjenog Kraljevstva, koji će nam priuštiti četiri rutine. Večer će biti ispunjena prazničnim duhom, jer će klizači donijeti blagdansku temu na otvorenje parka – očekujte pravu zimsku čaroliju!

I da, za totalni show na otvorenju, tu je nitko drugi nego naš omiljeni voditelj Frano Ridjan, koji će se pobrinuti da atmosfera bude na vrhuncu! A tu su i pingvin maskote Ice Wonderlanda koje će dočekivati posjetitelje i zabavljati mlađe goste slatkim iznenađenjima. Znači, show za klince i klinceze, ali i za nas malo starije – ne možemo se pretvarati da nas Frano ne zanima!

Klizalište na Kapucinskom trgu već je postalo neizostavan dio varaždinskih adventskih proslava, privlačeći obitelji i posjetitelje tijekom božićne sezone. Iako službeni program Adventa u Varaždinu počinje 27. studenoga, Ice Wonderland otvara vrata ranije, pružajući nam dodatnu priliku da se prepustimo blagdanskoj euforiji.

Sezona klizanja trajat će sve do 10. siječnja 2027. godine. S proširenom ledenom površinom i novim rutama, Varaždin se ponovno pozicionira kao jedna od glavnih destinacija za zimsku zabavu. Jeste li već isplanirali svoj posjet i tko će vam biti support da ne padnete?