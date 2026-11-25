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Siniša Vuco, ikona s estrade poznata po direktnom jeziku (i hitovima, naravno), opet je zapalio scenu! Na predstavljanju programa Adventa u Kaštelima, gdje će i sam nastupiti za Silvestrovo, opalio je po splitskim glazbenicima. Optužio ih je da su preskupi za vlastiti grad i najavio – ni manje ni više – nego peticiju! Da, dobro ste čuli, peticiju kojom ih želi 'natjerati' da spuste cijene za nastupe doma.

Nije mu jasno kako to da se toliko kunu u Split i Dalmaciju u svojim pjesmama i imenima bendova, a onda deru kožu s leđa baš tamo gdje su se rodili i odrasli. "Puna su usta nekim izvođačima, izvođačicama, bendovima, čak imaju u pjesmama Split, Dalmaciju u nazivu grupe. A onda svome gradu koštaju više nego gradovima drugima", izjavio je Vuco na konferenciji za medije.

Kao primjer vlastitog odnosa prema zavičaju spomenuo je svoje nastupe u Trilju, odakle mu je otac, te u Splitu i Kaštelima, naglasivši da je organizatorima uvijek izlazio u susret. Podsjetio je i da je prošle godine pjevao na dočeku Nove godine u Trilju, a prije desetak godina bio je glavni izvođač na splitskoj Rivi.

Zbog svega toga Vuco je najavio da će pokrenuti peticiju za splitske izvođače jer, kako kaže, oni "deru svoj grad". Uputio im je i izravan poziv da smanje cijene tamo gdje su odrasli te da budu jeftiniji u Splitu nego u drugim gradovima. Pa dobro, hoće li se splitska estrada smilovati ili će Vuco dobiti novu bitku? Čekamo peticiju!