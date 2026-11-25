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Franka Batelić, naša omiljena pjevačica, nedavno je na Instagramu podijelila onaj tipični obiteljski trenutak koji nas uvijek raznježi, ali je pritom slučajno otkrila i dio svoje fantastične vile! Dok je njen sinčić Viktor veselo plesao, mi smo bacili oko na pozadinu i ostali paf. Otkriveni dio, prostrani dnevni boravak, uređen je u onim smirujućim, neutralnim tonovima koji djeluju profinjeno, ali i ugodno

Odmah nam je u oko upao ogroman drveni regal. Nije to tek tako neka polica, nego cijela priča – uz ogroman televizor, na njemu se nalaze knjige, ukrasi, suveniri i Frankinih glazbenih nagrada. Jer, hej, treba pokazati čija je kuća puna hitova, zar ne? Dnevnim boravkom dominira i golema siva sofa koja izgleda kao stvorena za cjelodnevno ljenčarenje, dok zidove krase umjetnička djela koja daju cijelom prostoru onaj 'fini' štih. Ma, sve je tu taman kako treba – prirodni materijali, neutralne boje i detalji koji su birani s toliko pažnje da cijeli prostor djeluje i profinjeno i totalno obiteljski u isto vrijeme. Mi bismo se odmah uselili!

No, nije samo unutrašnjost priča za sebe. Vila Franke Batelić i Vedrana Ćorluke krije se u jednoj od onih 'rezidencijalnih' zagrebačkih četvrti gdje svaka kuća ima svoj stil. A njihova? Njezin je projekt 2023. nagrađen na natječaju Architecture MasterPrize u kategoriji obiteljskog stanovanja! Da, dobro ste pročitali, ne žive u bilo kakvoj kući, nego u pravoj arhitektonskoj ljepotici koju su potpisali majstori iz zagrebačkog studija Dva arhitekta. Također je bila nominirana za nagradu Udruženja arhitekata Hrvatske 2022. za najbolju stambenu arhitekturu. Očito je da je to jedan arhitektonski biser!

Arhitekti su u opisu projekta otkrili i neke super detalje. Kažu da su kuću, na poprilično strmom terenu, 'povukli' od susjednih zgrada, stvorivši tako prostor za suzdržanu arhitekturu koja se ipak ističe. Opisuju je kao kvadar od opeke podignut na platformu – zvuči komplicirano, ali zamislite samo koliko je to cool! Unutrašnjost je pak bazirana na trodimenzionalnom otvorenom prostoru koji spaja sve dijelove doma, stvarajući one složene odnose među prostorima koji su duša obiteljskog života. Znači, nisu samo kupili kuću, nego žive u pravom umjetničkom djelu!

Dok mi maštamo o ovakvom dnevnom boravku, idemo provjeriti što je s našom sofom. Treba li joj makeover ili novi jastuk?