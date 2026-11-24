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Jessica Alba, glumica koju pamtimo iz hitova poput "Dark Angela" i "Fantastične četvorke", opet mora posegnuti duboko u džep za bivšeg supruga! Prema najnovijim sudskim papirima, Cashu Warrenu mora isplatiti još vrtoglavih 577.481 dolara. I to nije neka sitnica, već iz njezinih mirovinskih pogodnosti koje je stekla u tvrtki HonorBar Inc. Prava drama, rekla bih!

Taj iznos, kako se navodi u dokumentima, dolazi iz plana podjele dobiti, a konačna svota će se još malo korigirati ovisno o dobicima ili gubicima od ulaganja do trenutka prijenosa novca. Znači, nije još ni fiksno, možda bude i više! I taman kad pomislimo da je to sve, ispostavi se da je ovo samo dodatak na već "prežvakanu" priču. Cash Warren je već dobio tri milijuna dolara radi izjednačavanja podjele imovine, a to se riješilo u veljači 2026. Tad je Alba morala isplatiti taj iznos u dvije rate po 1,5 milijuna dolara. Sad, nakon ove nove isplate, napokon će biti mirna što se tiče benefita povezanih s tvrtkom. Ajme, tko bi rekao da je razvod toliko skup?

E, da se vratimo na početak priče: njih dvoje nisu potpisali predbračni ugovor. Joj, joj, joj! Kad uzmemo u obzir da je Alba bila osnivačica tvrtke Honest Company čija je vrijednost bila 623 milijuna dolara, a Warrenov brend čarapa i donjeg rublja Pair of Thieves vrijedio je barem 100 milijuna dolara, jasno je zašto se ovdje vrte ovakve cifre. Bez predbračnog ugovora, to je kao da si sami sebi pucaš u nogu kad su milijuni u pitanju!

Jessica i Cash bili su u braku dugih šesnaest godina, a razišli su se u prosincu 2024. Alba je o prekidu prvi put javno progovorila na Instagramu u siječnju 2025., samo mjesec dana prije nego što je podnijela zahtjev za razvod, navodeći nepomirljive razlike kao razlog. Baš onako holivudski, zar ne? U objavi na Instagramu napisala je da je ponosna na to kako su rasli tijekom 20 godina braka te da je vrijeme za novo poglavlje rasta i razvoja kao pojedinci.

Cash Warren, pak, nije bio previše rječit. Kad se u srpnju 2025. počelo šuškati o Jessicinoj vezi s glumcem Dannyjem Ramirezom, rekao je za TMZ da mu je drago zbog nje. Bivši supružnici imaju troje djece i dijele pravno i fizičko skrbništvo, što je za svaku pohvalu. U svibnju 2026. sreli su se na proslavi mature svoje kćeri u Los Angelesu. Navodno su sjedili na suprotnim krajevima reda i međusobno se izbjegavali. Pa tko im može zamjeriti, nakon svih ovih financijskih zavrzlama? Mislim, kako biste se vi ponašali?