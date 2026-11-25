Poznati

Naša omiljena voditeljica, Irina Čulinović, otkrila je da snimanje druge sezone 'Cash or Trasha' nije prošlo bez suza. I ne, nije ju rasplakala neka suluda cijena, već predmet s tako dubokim značenjem da ju je potpuno preplavio!

Emotivni trenuci na setu

Irina je priznala da ju je dirnuo predmet povezan s hrvatskom poviješću. „Rasplakalo me ono što predstavlja i sve na što me podsjetio. Bio je to trenutak kad sam kao u slow motion vidjela da stvari više ne držim pod kontrolom, da me tijelo ne pita za dopuštenje“, ispričala je. Iako je navikla na svakakve neobične stvari na setu, ovaj put je shvatila da u rukama drži nešto što je „cijela Hrvatska proživljavala s nevjerojatnim ponosom i zajedništvom“. Jasno nam je da su takvi trenuci neprocjenjivi, puno više od bilo kakve tržišne vrijednosti, zar ne? Druga sezona 'Cash or Trasha' počela je u ponedjeljak na Novoj TV, a dan ranije na platformi Nova Play.

Očito nas u novoj sezoni čekaju i takve 'teške' priče, jer je cijela ekipa nekoliko puta pomislila: „Nakon ovoga više nas ništa ne može iznenaditi.“ Naravno, uvijek ih je demantirao novi gost! Neki su predmeti čak imali „posebno mjesto u hrvatskoj povijesti i kolektivnom sjećanju“. Baš nas zanima o čemu se radi, jedva čekamo vidjeti što je to toliko dirnulo našu Irinu.

Irina poručuje da ne treba biti stručnjak za antikvitete da bi se uživalo u emisiji. Dovoljna je znatiželja i želja za igrom pogađanja. Prvo stiže procjena Ilama Shuhanija, a onda kreće pravi show u sobi trgovaca gdje „konačan ishod može odrediti sasvim spontana emocija ili simpatija prema nekome tko je predmet donio“.

Kaos iza kamera i otkačeni Ilam

Ali nije sve samo u suzama i antikvitetima! Snimanja su, kaže Irina, maratonska, od ranog jutra do kasne večeri, a slobodnog vremena ima jedva za „šljuk kave“. Jednom ju je prilikom, tijekom pauze za ručak, zatekla takva oluja da je nastala prava misija „evakuacijaaaa! Dokopati se kišobrana i studija!“. Nema zezancije s mokrom odjećom, uništenom kosom i šminkom jer „cijela ekipa čeka dok se šinjorina voditeljica ponovno ne dovede u stanje za snimanje“. Totalno kužimo, tko bi htio usporavati cijelu ekipu zbog frizure!

Na sreću, na setu se nađe i rješenja za sve muke. Jedan je kolega donio „ozbiljnu mrcinu od masažera“ za ramena. Zamislite scenu: Irina s frizurom i šminkom, „mrtva hladna s tim masažerom za vratom“, dok se svi oko nje križaju! „Sila boga ne pita“, komentirala je uz smijeh. Pa ti reci da je posao voditeljice glamurozan!

Irina je otkrila i kakav odnos ima s procjeniteljem Ilamom Shuhanijem. Opisala ga je kao „jednog otkačenog tipa u svojem filmu“, koji je toliko udubljen u predmete da je „istinski ne čuje“ kad ga nešto pita. Ali, priznaje, Ilam joj ponekad mirnom opaskom uzvrati i pobijedi u njihovom nadmudrivanju. Cijeni kod njega što se nikada ne pravi važan, iako puno toga zna. I da, usput je preuzela i ulogu njegovog PR-a za ljubavni život: „Ilam puno toga zna, a pritom je i slobodan. Cure, navalite!“, poručila je kroz smijeh.

Vedran i Karlo, njeni najveći kritičari (i fanovi!)

Dok na poslu zadirkuje kolege, kod kuće su uloge obrnute. Suprug Vedran i sin Karlo, koji je student, njezini su „žestoki kritičari kojima baš ništa ne promakne“, ali i toliko ponosni da to ne mogu sakriti. Prvo dobije detaljnu analizu nastupa, pa tek onda pusu! Mame, znate taj osjećaj, zar ne?

Karlo, kaže Irina, posebno ju ne štedi sa zadirkivanjem. Majčinstvo je opisala kao posao bez uputa za nove faze, kao kad se „preko noći pređe na novu poziciju“ bez obavijesti. Priznaje da uči napraviti korak unatrag i pustiti ga da sam otkriva stvari, iako bi ona, naravno, imala nekoliko vrlo korisnih uputa! Najvažnije joj je povjerenje koje su izgradili, jer Karlo zna da joj može reći sve. Sada uživa u razgovorima s njim, jer „preko puta vas sjedi mlada osoba koja sad vama ima što objasniti“. Iako je i dalje mama s otvorenim vratima i spremnim mišljenjem, uči ga ne izgovoriti baš svaki put prva. Zvuči kao zlatno pravilo za sve mame tinejdžera, zar ne?