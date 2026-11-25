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Kad mislite da ste vidjeli sve ljubavne priče, Tedi Spalato dolazi i diže ljestvicu! Splitski kantautor je za In Magazin otvorio dušu i ispričao kako je upoznao svoju Branku Šlegl, koja je od njega mlađa čak 18 godina. I da, sve je počelo – u teretani.

Tedi se, naime, prije osam godina preselio iz Splita u Solin, a godinu dana nakon toga dogodila mu se ljubav. Kako je sam priznao, oko nje se 'vrtio' mjesecima! „Vrtio sam se oko teretane i čekao da moja Branka izađe. Skoro mi se zavrtjelo u glavi kroz tih nekoliko mjeseci dok sam čekao da se pojavi,“ ispričao je glazbenik. Zamislite samo taj romantični scenarij – kantautor čeka kao tinejdžer ispred dvorane! „Branka je moja životna suputnica već sedam godina i živimo zajedno,“ dodao je Tedi, jasno dajući do znanja da je čekanje bilo itekako isplativo.

Branka nije bilo kakva dama – ona je privatna trenerica, instruktorica pilatesa i joge, i totalna „badass“ zaljubljenica u motore. „Jednostavno se dogodi klik,“ objasnio je Spalato kako je došlo do spoja naizgled nespojivog. Branka je, kako kaže, pravi sportski tip, u odličnoj formi. Zvuči impresivno kad Tedi otkriva da „zamislite osobu koja ima 56 kilograma, a diže 120.“ A osim snage, Tedi ističe i njezinu „mirnoću i razumijevanje,“ nešto što je ona, kako kaže, prepoznala i kod njega. „Tako se nadopunjujemo i lijepo nam je,“ kaže, što je dokaz da su se pronašli i izvan teretane.

Ali priča tu ne staje. Branka ima strast koju Tedi više ne dijeli – motore. I to ne bilo kakve! Posjeduje moćni Kawasaki 1200 s otprilike 200 konjskih snaga, a za po gradu ima 'tek' Kawasaki 750. Da, dobro ste pročitali – manji motor joj je za šoping! Tedi, s druge strane, nakon davne nesreće nema želju sjesti na motor. „Ona se vozi sama, nikad nisam sjeo iza nje,“ iskreno kaže. I dok ona juri na svom 'željeznom konju', Tedi je zadužen za drugi tip gušta. „U slobodno vrijeme rado kuham, a ona dođe na gotovo. Super!“ rekao je. Dakle, Branka diže utege i vozi motore, a Tedi kuha. Zvuči kao savršena kombinacija, zar ne?