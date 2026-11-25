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Nakon poraza u gastroduelu, crveni tim u MasterChefu suočava se s ozbiljnim izazovima. Kandidati će morati nominirati članove vlastitog tima za stres test, a situacija je posebno napeta jer je Franka, koja ih je predvodila, sigurna. Ona je osvojila karticu imuniteta i zaštićena je od nominacija.

Ipak, to joj ne olakšava odluku koga poslati u eliminaciju. „U ovom trenu mi se povraća i ne da mi se pisati imena. Pogotovo jer imam imunitet, a odgovorna sam za sve ovo“, priznat će Franka, jasno dajući do znanja koliko joj je teško.

U posljednjem stres testu Goranova ciklusa, svoj ostanak u showu pokušat će izboriti Pavla, Andrea, Ena i Juan. No, pred njima je zadatak koji će im itekako pomrsiti račune, a osmislio ga je nitko drugi doli prošlogodišnji finalist MasterChefa – Otto Grundmann. A kad se Otto pojavi, znate da neće biti milosti!

Otto je inače rekorder u broju uspješno savladanih stres testova, što znači da točno zna kakav je pritisak. On je osnivač brenda Debeli dabar s kojim gostuje po raznim food festivalima, a njegova je filozofija jasan street food – približavanje hrane masi kroz kreativna jela i pristupačne cijene. Ideja mu je hrana kroz zajedništvo, a trenutno radi na modernizaciji tradicije, s fokusom na kreativna i drugačija jela.

Njegovo jelo, s intrigantnim nazivom „Kad Azija Dalmaciji krene“, uključivat će, između ostalih komponenti, gyoze, cappellette punjene mesom kozica i karamelizirano vrhnje. Od kandidata će zahtijevati preciznost i besprijekornu organizaciju. „Svaka se komponenta može zeznuti, moraju imati dobar tajming“, upozorit će Otto, što zvuči kao recept za totalni stres.

Kandidati su već u niskom startu. Pavla, puna samopouzdanja, poručuje: „Ja bih sebe okarakterizirala kao najjaču kariku.“ Ena, iako razočarana što je u stres testu, ulazi odlučno: „Idem s nekim inatom da idem dalje.“ I Andrea je spremna dati sve od sebe: „Spremna sam dati sve do sebe i ući u top 11“, a Juan je već prokomentirao njezine vještine: „Andrea jako voli azijsku kuhinju i jako je dobra u tome, ona je danas velika konkurencija.“

Tko će uspjeti svladati Ottovo jelo i izboriti mjesto među najboljih jedanaest kandidata, ne propustite doznati u novoj epizodi MasterChefa na Novoj TV, a već je sada dostupno na Nova Play! Mislite li da će netko izgorjeti pod pritiskom?