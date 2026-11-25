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Mlada hrvatska glazbena zvijezda Jakov Jozinović raspametio je sarajevsku publiku sinoć! Krcata dvorana "Mirza Delibašić" u Skenderiji bila je poprište jednog od njegovih najvećih koncerata dosad, u sklopu regionalne turneje.

Iznenađenje koje je publiku diglo na noge bio je izlazak bosanskohercegovačke pjevačice Džejle Ramović na pozornicu. S Jakovom je po prvi put uživo izvela njihov zajednički duet. Pjesma je objavljena prije samo četiri dana, 20. studenoga, pa je sarajevska publika imala čast prva čuti njezinu live izvedbu. Nakon objave, pjesma je odmah poharala trending, zauzevši prvo mjesto na YouTubeu u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Njemačkoj, Austriji, Sloveniji i Sjevernoj Makedoniji već sljedećeg dana.

Posebno emotivan trenutak večeri dogodio se kada je Jakov zapjevao kultnu sarajevsku pjesmu. Cijela dvorana pjevala je s njim uglas, a nakon toga uslijedio je gromoglasan pljesak. Ta pjesma, nastala još 1976. godine, neslužbena je himna Sarajeva, a glazbu je skladao legendarni Kemal Monteno, dok je stihove napisao Alija Hafizović Haf.

Ideja za suradnju Jakova i Džejle rodila se nakon što su s Matijom Cvekom zajedno otpjevali jednu pjesmu na jednom od Jakovljevih koncerata u Beogradu. Glazbu i tekst za duet potpisuju Matija Cvek i Josip Palameta, dok je za aranžman zaslužan Mahir Sarihodžić, a spot je režirao Luka Sepčić. Jakov Jozinović posljednjih mjeseci privlači golemu pozornost publike u cijeloj regiji, nakon što je popularnost stekao emotivnim obradama, a zatim počeo nizati i vlastite hitove. Prije Sarajeva, rasprodao je koncerte u Beogradu i Zagrebu, a ovaj nastup samo je potvrdio njegov status regionalne zvijezde. Tko kaže da romantični dueti više nisu in?