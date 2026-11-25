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Miach je ime koje sve češće čujemo na domaćoj glazbenoj sceni, a njezina karizma i autentičnost osvajaju publiku. Popularna pjevačica nedavno je gostovala u eteru, gdje je progovorila o svemu što je radila proteklih mjeseci, od novih verzija starih hitova do albuma koji stiže i snimanja spota zbog kojeg se smrznula kao nikad. Pa, tko bi rekao da je za dobru glazbu potrebna i prava žrtva?

Najviše je, čini nam se, šokirala priča sa snimanja spota za novu verziju pjesme "Zadnji put", njezine omiljene s EP-a "Faze". Miach je otkrila da je zbog vlastite ideje za vizuale završila u ogromnoj, hladnoj hali, i to, pazite sad, u haljini na bretele. Zvuči kao nešto iz teen drame, zar ne?

Smrznula sam se kao nikad, ali vrijedilo je. Da se razumijemo, sve je to bila moja ideja, tako da sam si sama kriva, ispričala je uz smijeh. Iskreno, ta iskrenost je ono što obožavamo! Tko se od nas barem jednom nije zeznuo s vlastitom "briljantnom" idejom?

"Zadnji put" ponovno na repeat

Miach je odlučila vratiti se pjesmi "Zadnji put" pred izlazak novog albuma jer je smatrala da može biti bolje i htjela je dodati neke stvari, prije nego što zatvore tu eru. Pjesma je, kaže, posebno prirasla srcu onima koji su dublje ušli u njezinu diskografiju. Nastala je u užurbanom razdoblju, uoči koncerta u Boćarskom domu, kada su se s Lockroomom u studiju poklopili, a Miach tvrdi da će joj ostati zauvijek najdraža.

S partnerom u studiju (i doma)

Miach je otkrila i kako je to raditi s partnerom s kojim dijeli i studio i život – producentom Mihovilom Šoštarićem, poznatijim kao Lockroom. Miach kaže da joj je rad s njim pun pogodak jer se uz njega u studiju može potpuno opustiti, a zapravo je malo sramežljiva.

Oboje su perfekcionisti, što se najbolje vidi kad pjesmu treba poslati. Ona je perfekcionist kad je riječ o vokalima, a on kad je riječ o svemu, pa zna napraviti izmjenu koju nitko ne čuje osim njega, ispričala je kroz smijeh. Realno, tko od nas nema takvog frenda koji sitničari oko nebitnih detalja?

Novi album stiže 2027.!

Trenutačno su Miach i Lockroom najviše "zakucani" u studiju zbog novog albuma. Već mjesecima svaki dan rade u studiju. Rekla bi da je album nekih 65 posto gotov, otkrila je Miach. Ako je suditi po tempu i posvećenosti, imamo se čemu radovati!

Album planiraju objaviti početkom 2027. godine, što znači da imamo još vremena za iščekivanje. A hoće li biti dueta? Miach ima ideje! Za dvije ili tri pjesme već zamišljaju goste, s ljudima s kojima dosad nije radila, ali ih još nisu pitali. Nadamo se da će nam što prije otkriti o kome se radi!

Za kraj, spomenula je i svoje korijene, zagrebački kvart Utrine, gdje je odrasla. Čak je i Goran Bare jedno vrijeme bio njen susjed! Smatra da se u garažama po cijelom kvartu rodilo puno bendova i glazbenika. Eto, nikad ne znaš gdje će se roditi nova glazbena senzacija – možda baš u tvojoj garaži?