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U San Juanu u Portoriku održava se jubilarni 75. izbor za Miss Universe. Više od stotinu djevojaka natječe se za krunu, a na otoku su od 18. studenoga, kada su stigle na pripreme, snimanja i probe. Prijenos finala počinje u noći s utorka na srijedu, 25. studenoga, u dva sata po hrvatskom vremenu.

Povijesni trenuci i povratnici na scenu

Ovogodišnje izdanje bilo je posvećeno bogatoj povijesti izbora. Organizatori su odali počast prvim sudionicama, pa su djevojke pozirale u kupaćim kostimima inspiriranima onima iz prošlih vremena. Dizajnerica Giannina Azar je te kostime od svilenkaste bijele likre ukrasila ručno oslikanim zvijezdama i srebrnim Swarovski kristalima. Osim toga, misice su pozirale s originalnim žezlom u čast Marisol Malaret, prve Portorikanke koja je davne 1970. godine osvojila titulu Miss Universe. Žezlo je donirala njezina kći, što je super fora gesta!

Na natjecanju prvi put sudjeluju predstavnice Saint Martina i Ugande, a nakon stanke vraćaju se predstavnice čak 16 zemalja. Među njima su i Jordan, koji se nije natjecao od 1960. godine, te Tunis, koji nije imao predstavnicu od 1971. – dakle, vratili su se poslije cijele vječnosti, svaka čast!

Nije baš sve išlo glatko

Jubilarno izdanje održava se nakon prilično burne godine za organizaciju Miss Universe. Prošlogodišnje natjecanje obilježili su brojni skandali, žestoki sukobi između čelnika i natjecateljica, ostavke članova žirija u zadnji čas i čak ozljede. Pa, tko bi rekao da je backstage na izboru ljepote napetiji od finala Lige prvaka?

Čini se da ni ove godine ne prolazi sve glatko. Društvenim mrežama proširile su se snimke s priprema na kojima se vidi kako se natjecateljice spotiču i padaju na improviziranoj pješčanoj modnoj pisti. U utorak se proširila i snimka francuske predstavnice koju su iz hotela izvezli u invalidskim kolicima nakon što je na probi ozlijedila koljeno. Kasnije se ipak pojavila na reviji kupaćih kostima, sa zavojem oko koljena – prava fajterica!

Hrvatske i regionalne snage

Hrvatsku predstavlja 24-godišnja Antea Mršić iz Zagreba. Završila je studij menadžmenta sporta i sportskih djelatnosti na Sveučilištu Libertas i danas radi u struci, u jednom košarkaškom klubu. Antea se u utorak, nekoliko sati prije početka natjecanja, javila na Instagramu i pokazala kako teku posljednje pripreme. Želimo joj svu sreću!

Srbiju je predstavljala 24-godišnja Nikolina Vujičić, medicinska sestra koja radi na pedijatrijskoj hitnoj službi u Chicagu. Crnogorska predstavnica bila je 22-godišnja studentica prava Marija Aleksandra Ivezaj, koja je albanskog podrijetla i ponosno ističe multikulturalnost svoje zemlje. Posebnu pažnju privukla je 37-godišnja Talijanka Giada Folcia, manekenka, umjetnica i sportašica, koja je titulu Miss Universe Italije osvojila iz trećeg pokušaja! Na međunarodnom izboru mogla je sudjelovati zahvaljujući odluci organizacije Miss Universe iz 2024. godine, kojom je ukinuta gornja dobna granica za natjecateljice. To je baš super potez!

Vođenje programa i hrvatski uspjesi kroz povijest

Veliko finale vodit će televizijski voditelj Mario Lopez i R'Bonney Gabriel, pobjednica izbora za Miss Universe 2022. godine. Natjecanje će komentirati Dayanara Torres, koja je titulu Miss Universe osvojila 1993. godine, i televizijska voditeljica Zuri Hall. Prijenos će se emitirati na televizijskim kanalima Telemundo i REELZ te na streaming servisima Peacock i REELZ+. Spominje se i lajv prijenos na YouTube kanalu Miss Universe, no Hrvatima je svaki prethodni lajv na toj stranici bio blokiran.

Prvi izbor za Miss Universe Hrvatske održan je 1997. godine, a prva pobjednica bila je Splićanka Kristina Čerina. Hrvatska nikada nije imala pobjednicu na svjetskom natjecanju. Najznačajniji rezultat postigla je misica Sarah Ćosić 2009. godine, kada je ušla u top 15. Elizabeta Burg ušla je 2012. u top 16, a isto je pet godina kasnije pošlo za rukom misici Shanaelle Petty. Mia Rkman je 2019. ušla u top 20, a prošlogodišnja predstavnica Laura Gnjatović ušla je u top 30. Dakle, uvijek smo tu negdje, među najboljima, samo nam fali onaj finalni push. Hoće li nam to jednog dana poći za rukom? Vrijeme će pokazati, ali nadamo se da će biti uskoro!