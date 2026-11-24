Poznati

Prije točno 35 godina, 24. studenoga 1991., svijet je ostao bez jednog od najvećih rock-pjevača svih vremena. Freddie Mercury, karizmatični frontmen legendarne grupe Queen, preminuo je u svom londonskom domu od bronhopneumonije povezane s AIDS-om. Imao je samo 45 godina, a vijest o njegovoj smrti potresla je milijune obožavatelja diljem svijeta. Samo dan ranije javno je priznao da boluje od AIDS-a, nakon što je godinama svoje zdravstveno stanje skrivao od javnosti. Trideset i pet godina kasnije, on je i dalje globalna glazbena ikona koja nam je ostavila bezvremenske hitove, nezaboravne nastupe i prilično burnu životnu priču.

Od Zanzibara do rock zvijezde

Iza ekstravagantnog umjetnika, raskošnih zabava i svjetske slave skrivao se čovjek čiji je život bio obilježen brojnim selidbama, velikim ljubavima, osobnim tajnama i iznimnom predanošću glazbi. Freddie je rođen kao Farrokh Bulsara 5. rujna 1946. godine na Zanzibaru. Njegovi roditelji, Bomi i Jer Bulsara, pripadali su zajednici Parsa, čiji korijeni sežu u Perziju i koja njeguje zoroastrijsku vjeru. Obitelj je živjela relativno imućno, a njegov otac bio je zaposlen u britanskoj kolonijalnoj upravi. Šest godina nakon Freddiejeva rođenja obitelj je dobila i kćer, njegovu mlađu sestru Kashmiru.

Već s osam godina roditelji su ga poslali u internat u Indiji, nedaleko od današnjeg Mumbaija. Upravo ondje počela se razvijati njegova ljubav prema glazbi. Učio je svirati klavir, pokazivao izniman talent i pridružio se svojem prvom bendu The Hectics. Tijekom školovanja počeo je koristiti i ime Freddie, koje će kasnije postati poznato diljem svijeta. Na Zanzibar se vratio 1963. godine, no ondje se nije dugo zadržao. Nakon revolucije 1964., njegova je obitelj napustila otok i preselila se u Englesku. Freddie je nastavio obrazovanje u Londonu, gdje je upisao Ealing College of Art. Studij umjetnosti omogućio mu je da razvije kreativnost, ali i da upozna brojne mlade glazbenike koji su tek započinjali svoje karijere.

Krajem šezdesetih nastupao je s nekoliko sastava, a onda je upoznao gitarista Briana Maya i bubnjara Rogera Taylora, koji su tada svirali u grupi Smile. Nakon odlaska njihova pjevača, Freddie im se pridružio i – kako drugačije – predložio novo ime benda: Queen. Godine 1971. stigao je i basist John Deacon, čime je formirana postava koja će ispisati povijest rock-glazbe. Mercury nije bio zaslužan samo za ime grupe, osmislio je i njezin prepoznatljivi grb, inspiriran horoskopskim znakovima četvorice članova i znanjem stečenim tijekom studija umjetnosti. Već tada bilo je jasno da Queen neće biti običan rock-bend. Freddie je želio nešto veliko, teatralno i drukčije od svega što se moglo čuti na tadašnjoj glazbenoj sceni.

Kralj pozornice i zvučnih zidova

Jedan od njegovih najupečatljivijih fizičkih detalja bili su izraženi prednji zubi. Imao je četiri dodatna zuba u gornjoj čeljusti, zbog čega su mu prednji zubi bili istureni. Iako ih je mogao estetski korigirati, nikada se nije odlučio na takav zahvat. Strahovao je da bi promjena mogla utjecati na njegov glas, koji je smatrao svojim najvrjednijim instrumentom. Queen je debitantski album objavio 1973., a već sljedeće godine uslijedio je “Queen II”. Njihova glazba bila je neobična kombinacija hard rocka, glam rocka, popa i raskošnih vokalnih harmonija. Prvi veliki međunarodni uspjeh stigao je 1974. s albumom “Sheer Heart Attack” i pjesmom “Killer Queen”, no pravi glazbeni fenomen dogodio se godinu kasnije.

Album “A Night at the Opera” iz 1975. donio je “Bohemian Rhapsody”, jednu od najpoznatijih pjesama u povijesti popularne glazbe. Mercury je u gotovo šest minuta spojio baladu, operu i rock, stvarajući skladbu koja je prkosila svim pravilima tadašnje glazbene industrije. Unatoč neobičnoj strukturi i duljini, pjesma je postala golemi hit i ostala jedan od najvećih simbola Queena. Uslijedile su godine tijekom kojih je grupa nizala uspjeh za uspjehom. Mercury je napisao “We Are the Champions”, dok je Brian May stvorio “We Will Rock You”. Obje pjesme objavljene su 1977. na albumu “News of the World” i s vremenom postale nezaobilazne himne sportskih natjecanja i velikih okupljanja.

Početkom osamdesetih Queen je dodatno proširio svoj glazbeni izričaj. Mercury je napisao rockabillyjem inspiriranu “Crazy Little Thing Called Love”, dok je John Deacon potpisao funk hit “Another One Bites the Dust”. Godine 1981. grupa je s Davidom Bowiejem snimila “Under Pressure”, još jednu pjesmu koja je obilježila desetljeće. Freddie se paralelno posvetio i samostalnoj karijeri, objavio je album “Mr. Bad Guy”, a posebno ga je veselila suradnja sa španjolskom opernom divom Montserrat Caballé. Njihov zajednički projekt “Barcelona” spojio je rock i operu, dva glazbena svijeta koja su Mercuryja oduvijek fascinirala.

Glas koji je prkosio pravilima

Osim glasom, publiku je osvajao nevjerojatnom scenskom energijom. Tijekom sedamdesetih bio je poznat po ekstravagantnim kostimima, dok je osamdesetih njegov zaštitni znak postao nešto jednostavniji izgled – brkovi, bijela majica bez rukava, traperice i narukvica. No, bez obzira na odjeću, čim bi izašao na pozornicu, sva pozornost bila je usmjerena prema njemu. Njegov možda najslavniji nastup dogodio se 13. srpnja 1985. godine na humanitarnom koncertu Live Aid na londonskom Wembleyju. Queen je tijekom kratkog nastupa izveo niz svojih najvećih hitova, a Mercury je pred desecima tisuća ljudi pokazao zašto ga mnogi smatraju jednim od najboljih frontmena svih vremena. Posebno je ostala zapamćena njegova komunikacija s publikom, tijekom koje bi otpjevao nekoliko tonova, a golemo mnoštvo ponavljalo ih je za njim. I dan-danas je jasno da je imao nešto što drugi nisu – sposobnost da u nekoliko sekundi osvoji desetke tisuća ljudi i stvori trenutke koji se pamte. Je li i vama on najveći?