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Renata Lovrinčević Buljan, se bacila na brisanje fotografija s mobitela. No, na sreću njezinih vjernih pratitelja, nije baš sve otišlo u digitalni zaborav!

Renata se ipak odlučila podijeliti devetnaest kadrova na Instagramu. I, budimo iskreni, dobro da je!

Bilo je tu svega, zaista! Fanovi su tako mogli vidjeti njezinu isklesanu guzu u kratkim hlačama,. Ali nije sve bilo u znoju i utezima. Za rezanje tartufa, Renata se utegnula u usku bijelu haljinu koja je otkrila ramena – glamur, čak i kad je u pitanju gurmanluk!

Čak ni jutarnja kava kod mame Renate ne prolazi ležerno. Na terasu je izašla u minijaturnoj haljinici s perjem i ponosno pokazala noge, dokazujući da se za dobar look uvijek nađe prilika. A za kraj, njezina je arhiva ponudila i pravu dozu crvenog tepiha, odnosno raskošnu crnu toaletu s prozirnim korzetom. Izgleda da Renata ima outfit za svaku prigodu, od kave do gala večeri!

Što nam sljedeće sprema iz svoje "tajne" arhive? Jedva čekamo vidjeti!