Vrtača mu progutala prilaz: Nicolas Cage se seli u hotel!

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Nicolas Cage (62) progovorio je o nezavidnoj situaciji u kojoj se našao – ostao je bez doma! Glumac je 31. listopada na L.A. Comic Conu priznao da je trenutačno „pomalo beskućnik“ i živi po hotelima, jer se ispred njegove kuće u Malibuu otvorila golema vrtača.

Problemi s njegovom nekretninom počeli su prije otprilike mjesec dana. Dio prilaza garaži se potpuno urušio, a izvještaji su pokazali ogromne količine razbijenog asfalta i građevinskog materijala unutar rupe. Štoviše, urušavanje se proširilo sve do plaže ispod glumčeve kuće. Da, dobro ste čuli – do plaže!

Zbog ove nepredviđene situacije, Cageu su se promijenili i planovi za Noć vještica. Rekao je da ove godine neće uživati u tradicionalnom dočeku maskiranih posjetitelja, ali da planira odvesti kćer August (4), koju ima sa suprugom Riko Shibatom, na prikupljanje slatkiša u Santa Monicu. Nakon što uspava kćer, planirao je pogledati film “Isijavanje”, čiji je redatelj bio nominiran za najgoreg redatelja na Zlatnim malinama, a za koji kaže da je Stanley Kubrick napravio izvanredan posao. To se zove pravi filmski kritičar!

Grad Malibu proglasio je izvanredno stanje 8. rujna, upozoravajući da vrtača predstavlja neposrednu opasnost za kuće i stanovnike. Prema izvještajima, bila je duboka oko 7,6 metara, a široka približno devet do osamnaest metara. Sedam kuća je označeno crvenim oznakama zbog opasnih uvjeta, a još su 24 nekretnine bile pod rizikom da izgube siguran pristup vozilima. Zbog svega je obustavljena i opskrba plinom, a gradske vlasti upozorile su da bi se mogla prekinuti i opskrba vodom. Cijeli kaos!

Ova golema vrtača otvorila se tijekom vikenda obilježenog poplavama duž obale južne Kalifornije, koje su bile povezane s tropskom olujom Marie. Neuobičajeno visoka plima podigla je valove koji su se prelijevali preko obale i izlijevali na ulice obližnjih gradova. Recimo, tko bi rekao da holivudski život može biti toliko... blatnjav? Što mislite, hoće li ovo biti materijal za njegov sljedeći film?