Queens Of The Stone Age stižu u pulsku Arenu: Spremni za rock poslasticu?

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Pripremite se za pravu rock euforiju, jer Queens Of The Stone Age, istinske ikone modernog rocka, ponovno dolaze u Hrvatsku! Zabilježite datum: 30. lipnja 2027. godine, pulska Arena bit će poprište najvećeg stranog rock gostovanja u zemlji. Ovo nije samo običan koncert, ovo je obećanje spektakla u jednom od naših najljepših i najlegendarnijih koncertnih prostora. Dvije godine nakon što su dva dana zaredom nastupili na zagrebačkom stadionu Šalata, QOTSA se vraćaju kako bi nam dokazali zašto su jedan od najvećih rock bendova današnjice.

QOTSA, s Joshom Hommeom na čelu, već tri desetljeća pomiču granice rock glazbe. Od svojih skromnih početaka u pustinji, prerasli su u nezaobilaznu glazbenu silinu bez koje su najveće svjetske arene i festivali nezamislivi. Bend, osnovan 1996. godine na ostacima kultnih stonera Kyuss, tijekom svoje karijere objavio je brojne hitove i zaradio višestruke nominacije za Grammyja, redovito se probijajući na vrh ljestvica najboljih albuma.

Novi album "Perfetch": Umjetnost iscjeljenja kroz zvuk

Ovaj put, u pulsku Arenu dolaze u sklopu turneje kojom promoviraju svoj najnoviji album "Perfetch". I sam naziv albuma zvuči... pa, perfektno! Album je inspiriran fascinantnom japanskom tehnikom Kintsugi, umjetnosti popravljanja slomljene keramike ispunjavajući pukotine zlatom, čime popravljeni predmet postaje još ljepši i vredniji. Zamislite samo tu filozofiju primijenjenu na glazbu! Devet pjesama na "Perfetchu" priča o onim najdubljim ljudskim emocijama: ljubavi prema obitelji, prijateljima, ali i o onim ljubavima koje nas slome pa ponovno sastave. Zvuči kao soundtrack za život, zar ne?

Glazba na albumu opisana je kao neustrašiva, prijeteća, nježna i čudna – dakle, sve ono što volimo kod QOTSA. Produkciju potpisuju Josh Homme i Michael Shuman, a kritičari su ga već digli u nebesa. Record Collector ga je opisao kao jedan od vrhunaca karijere benda, stavljajući ga uz bok klasicima poput "Songs For The Deaf". MOJO ga je pak ocijenio kao upravo onakav album kakav bi rock bend s tri desetljeća iskustva trebao snimiti. Zvuči kao obavezna lektira za svakog fana!

Aktualnost "Perfetcha" dodatno je podignuta singlom "Run Away From the Mob", četvrtom predstavljenom pjesmom i ujedno završnom numerom na albumu. Zanimljivo je da je ova pjesma izvorno snimljena još 2013. godine, i to s bubnjarskom pratnjom legendarnog Davea Grohla, ali svoj je puni oblik dobila tek ove godine. Hommeov prepoznatljivi falset savršeno se spaja s moćnom instrumentalnom podlogom, a tekst je zamišljen kao posljednje pismo oca najstarijem sinu. Pjesma dodatno otkriva emotivnu, ranjivu stranu albuma koji se bavi gubitkom, promjenama i pronalaženjem snage za ponovno sastavljanje. Uz "Run Away From the Mob", album su najavili i singlovi poput "Where The Goth Girls At?", "Insignificant Other" i "Easy Street", koji su nam već dali uvid u raznolikost i snagu novog materijala.

HalloQueen i živa energija benda

Prije samo nekoliko dana, 31. listopada, Queens Of The Stone Age obilježili su Noć vještica posebnim HalloQueen događanjima. Povodom izlaska albuma "Perfetch", organizirali su druženja u prodavaonicama ploča diljem svijeta, a hrvatska publika imala je priliku sudjelovati na čak pet lokacija: u Dallas Music Shopu u Rijeci, PDV-u, Maldororu i BMK Audiju u Zagrebu te Cortu u Dubrovniku. Pravi fanovi su tamo mogli prvi poslušati novi album, ugrabiti ekskluzivne poklone i, pazite sad, nabaviti iznimno ograničeno izdanje "Perfetch" albuma na slikovnom vinilu! Taj HalloQueen je izlazak novog izdanja pretvorio u pravu globalnu proslavu benda, a Hrvatska je, naravno, bila nezaobilazni dio te fešte.

Josh Homme, Troy Van Leeuwen, Michael Shuman, Dean Fertita i Jon Theodore čine postavu koja je redovito prozivana jednim od najboljih bendova uživo. U karijeri dugoj 30 godina objavili su brojne hitove, među njima "No One Knows", "Go With The Flow" i "Feel Good Hit Of The Summer", pa do "Little Sister", "My God is the Sun" i "Make It Wit Chu", njihove setliste su uvijek nakrcane hitovima koji tjeraju na ples i pjevanje. QOTSA su jednostavno bend koji nadilazi žanrove, uvijek ambiciozan i uvijek spreman potvrditi svoju poziciju među najvećim imenima rocka. Prilika da sve to doživimo u jedinstvenom povijesnom amfiteatru kakav je pulska Arena je nešto što se ne propušta!

Ako ste već odlučili da je ovaj spektakl obavezan na vašem ljetnom popisu, evo ključnih informacija za ulaznice. Prodaja počinje u petak, 6. studenog 2026. godine, točno u 10:00 sati. Ulaznice ćete moći osigurati putem sustava Core Event, ali i fizički u Dirty Old Shopu, Rockmarku te Dallas Music Shopu. Početne cijene su postavljene na 67 eura za Parter, 89 eura za Tribinu, dok ćete za Travu poviše tribine morati izdvojiti 59 eura. Nemojte čekati zadnji tren, jer ovakvi koncerti planu brzinom svjetlosti!

Dakle, QOTSA u Puli – hoćete li biti dio povijesti ili ćete samo slušati priče?