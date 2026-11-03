Vera Wang (77) opet rasturila: Tko kaže da godine diktiraju stil?

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Vera Wang (77) ponovno je zapalila crveni tepih! Na dodjeli modnih nagrada CFDA 2026. u New Yorku, legendarna dizajnerica opet je pokazala zašto su godine samo broj na papiru, a ne na modnoj pisti.

Za svečanost u Američkom prirodoslovnom muzeju odabrala je crni top bez naramenica i dugu, elegantnu suknju. Rezultat? Ravan trbuh i vitka figura u prvom planu – iskreno, možemo joj samo zavidjeti na disciplini! Preko ramena je nonšalantno prebacila crnu kožnu jaknu, dodala veliki zlatni prsten, a dugu tamnu kosu svezala u dvije niske kikice. Šminka? Gotovo neprimjetna, što je samo naglasilo prirodan (ili fantastično održavan) look.

Na crvenom tepihu joj je društvo pravila mlada američka balerina Chloe Misseldine, koja je također nosila crni top, ali uz dugu bijelu suknju – vjerojatno kao savršen kontrast modnoj ikoni. Ovogodišnju svečanost vodila je glumica Keke Palmer, a među nominiranima su bila velika imena poput Michaela Korsa i sestara Olsen. Priznanje za međunarodnog dizajnera godine odnio je Anthony Vaccarello iz Saint Laurenta.

Nije ovo prvi put da Vera izuva iz cipela modne kritičare i pravila. U kolovozu je već privukla pažnju na teniskom turniru US Open, gdje se pojavila u upečatljivom crno-bijelom izdanju, također naglasivši svoju besprijekornu liniju. Ona je ta koja godinama razbija predrasude o tome kako bi se žene "trebale" odijevati u određenoj dobi.

Jednom je prilikom izjavila da diskriminaciju na temelju dobi smatra "zastarjelom" te poručila da se čovjek uvijek treba razvijati. Čak je otkrila i svoj "čarobni eliksir" mladosti za BBC 2022.: posao! Naravno, dodala je u šali, pomažu i kokteli s votkom te devet sati sna. Evo, imamo recept, probajte!

S modom se druži još od osamnaeste, kada je napustila umjetničko klizanje. Već u dvadeset i trećoj postala je najmlađa modna urednica u povijesti Voguea, a vlastitu marku pokrenula je otprilike dva desetljeća poslije.

Dakle, drage naše, je li Vera Wang dokaz da godine stvarno jesu samo broj, ili ipak treba imati njezinu (financijsku) moć da se tako prkosi modnim pravilima? Što vi mislite?