Maja Šuput i Emil Tedeschi ml. više ne skrivaju: Tko bi rekao da je romansa počela puno ranije?

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Maja Šuput, naša poznata pjevačica i kraljica pozornice, već mjesecima uživa u romansi s Emilom Tedeschijem mlađim, sinom poduzetnika Emila Tedeschija. Iako su prvi put snimljeni u javnosti tek 20. rujna u zračnoj luci u Zagrebu prije leta za London, pjevačica je sada otkrila da je njihova priča zapravo počela znatno ranije. Očito je da su bili majstori u skrivanju svoje veze!

Sve je izašlo na vidjelo kada je Maja objavila fotografije s putovanja u Grčku koje datiraju još iz kolovoza. Tada je objavljivala samo svoje solo fotke, ali sada je jasno – na tim su putnim avanturama bili zajedno. Uz nove fotografije na kojima se Emil i Maja grle i ljube, ona je emotivno napisala: Da me nisi nagovorio na ovo naše prvo (Grčko) putovanje tko zna kako bi nam trenutno život sada izgledao... Ovako si mi okrenuo Svijet i pokazao kako je samo nebo granica kad ti je do nekoga stalo. I da, iskre frcaju, vidimo!

Skrivene putne avanture po Europi

Prije nego što je "tajna" pukla na zagrebačkom aerodromu, ovaj se par već pošteno naputovao! Osim Grčke i Londona, obišli su Beograd, Milano i Pariz. Maja je objasnila zašto javnost nije prije skužila da se nešto događa: Već smo mi prije toga puno putovali, ali znala sam da će to kad-tad izaći. Međutim, kako on javnosti nije poznato lice, osoba... Nitko nije skužio jer je mogao misliti da mi je to bubnjar, bratić i tako. Doduše, priznala je da se i sama malo 'držala' u javnosti. Iskreno, tko bi rekao da je Emil bubnjar ili bratić? Možda je to taktika za skrivanje veze broj jedan – dečko glumi člana benda! A kad je fotka s aerodroma bezveze procurila, Maja je zaključila da joj se više nije dalo to skrivati. Mi kažemo – konačno!

Njegova upornost oborila ju je s nogu

Ali kako je Emil uopće uspio osvojiti našu Maju, koju nije lako smotati? Odgovor je jasan: upornost. Priznala je da u životu nije srela nekoga tko je bio toliko odlučan. Stvarno je bio iznimno uporan da me osvoji. Iznimno, iznimno, iznimno, rekla je Maja, ističući da je cijeli 'proces' trajao prilično dugo. Konkretno, oko dva mjeseca intenzivnog truda da uopće dođe do nje. Jedno 68.000 poruka i pokušaja, izjavila je pjevačica, dodajući da je on čak i nju, poznatu po upornosti, nadmašio. Stvarno se trudio čovjek. Moram priznati da sam ja uporna, ali on je sad već kategorija iznad mene. Stvarno je dao sve od sebe. S obzirom na te brojke, nije ni čudo da je Maja na kraju popustila. Više nisam imala razloga da mu kažem zašto da ne idemo. Naprosto više nisam mogla izmisliti razlog, dodala je. Ako ništa drugo, barem je jasno da kad Emil nešto zacrta, to i ostvari!

Iza njih su turbulentne ljubavne priče

Podsjetimo, Maja Šuput je prošle godine okončala brak s Nenadom Tatarinovim. Nekoliko mjeseci kasnije 'pala' je na šarm bivšeg Gospodina Savršenog, Šime Eleza. Ni Emil Tedeschi mlađi nije bio bez ljubavne povijesti; ranije je bio u braku sa Nikom Perenčević, kćeri poduzetnika Mihajla Perenčevića, a razveli su se također prošle godine. Sada se čini da su oboje pronašli svoju sreću. Tko zna, možda su im sve te bivše veze bile samo zagrijavanje za ovu novu, europsku avanturu?