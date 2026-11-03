Legende na zidovima: Goran Bare dobio novi mural!

Poznati

Pjesme, uloge i sportski uspjesi nekih od naših najvećih zvijezda obilježili su generacije i ostavili neizbrisiv trag. Sada su njihovi likovi počeli krasiti zidove diljem Hrvatske, čineći ulice pravim umjetničkim platnima. Najnovija takva posveta ide Goranu Baretu, čiji lik sada krasi zid.

Nije on jedini velikan koji je dobio ulične posvete. Mišo Kovač i Oliver Dragojević, čije su melodije dirale srca, već su ranije dobili svoje murale. Očito je da imamo potrebu slaviti naše legende i držati ih blizu, čak i na betonu. Koji mural je vama najdraži?