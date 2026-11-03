Drama u 'Kumovima': Vinko ne vjeruje Ivki, Janko u opasnosti!

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Fanovi serije 'Kumovi', pripremite se za još drame! Macani i Gotovci su otkrili da Ivka ima sina, a Vinko je zbog toga potpuno izbezumljen. Dok ga žene pokušavaju uvjeriti da Ivka nema čega da se srami, Vinko se osjeća izdano i prevareno. 'Kako je mogla šutiti cijelo to vrijeme. Ja to ne mogu ni zamisliti', pita se on. Iskreno, Vinko, to je k'o da ti netko ukrade zadnji komad torte – razumijemo tvoju bol, ali možda nije baš za dramu stoljeća?

U međuvremenu, tenzije između Janka i Luce rastu brže od broja pratitelja na TikTok-u, a Janko se našao u potencijalno opasnoj situaciji s doktoricom Dijanom. I naravno, ona ga je odmah podsjetila na obećanu kavu. Klasični Janko potezi!

Nije samo njihova priča zapetljana. Anđela je razočarana Lucinim novim poslom, a Braco je i dalje ljut na Ivu jer smatra da njezina isprika nije dovoljna da se umile Grabovcu. Ali, evo preokreta – Iva ima plan! Ajde Iva, pokaži nam kako se to radi!

Prema najavi, nova epizoda dostupna je na Nova Playu, a emitirana je u utorak, 3. studenoga, od 20:15 na Novoj TV. Hoće li Ivka uspjeti objasniti Vinku svoju tajnu ili ćemo gledati novu rundu obiteljskih prepirki?