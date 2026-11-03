MasterChef: Američki klasici na meniju, ali i jaje koje će zakomplicirati stvari!

Poznati

Novi ciklus MasterChefa vodi kandidate na kulinarsko putovanje oko svijeta, a prva postaja je ni manje ni više nego Sjeverna Amerika! Sprema se prava mala drama u kutiji iznenađenja, gdje će natjecatelji morati reinterpretirati poznate američke specijalitete. Ulog je velik: pobjednika čeka zlatna kartica imuniteta, dok najlošiji idu direktno u stres test.

Stjepan će objasniti da Sjeverna Amerika možda nema stoljetnu tradiciju kao Europa, ali ima kuhinju nastalu dodirom brojnih kultura. Prije nego što krenu kuhati, kandidati će morati i kušati američke klasike. Crveni tim dobiva hot dog, plavi burger, a zeleni Philly cheesesteak. I tu kreće show!

"Na američku kuhinju uopće ne gledam. Ništa nije njihovo, sve su ukrali, tako da sr***", iskreno će Miro, bez dlake na jeziku, a Franka kaže da nije fan američke hrane jer se sve poha i pliva u masnoći, ali da imaju par jela koja su za dušu.

No, najveće iznenađenje čeka Moniku – ispod njene kutije s namirnicama krije se mjerač vremena u obliku jajeta! Kad to jaje zazvoni, Moniki se kuhanje zaustavlja na pet minuta. A nakon toga? Jaje može predati drugom kandidatu i tako privremeno zaustaviti njegov rad. Juan je odmah skužio opasnost, komentirajući: "Jako je delikatno to jaje, ako padne u ruke nekome tko hoće igrati strateški, može nekoga usositi."

Samo 45 minuta za kuhanje plus ovo podmuklo jaje – tko će se najbolje snaći u ovoj kulinarskoj zavrzlami i hoće li prijateljstva preživjeti ovu jaje-dramu? Nova epizoda MasterChefa čeka te na Novoj TV, a već sada na Nova Play!