Mate Bulić svojoj supruzi: 'Tebi dugujem sve'

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Pjevač Mate Bulić obasuo je suprugu Zdravku ljubavlju na društvenim mrežama, posvetivši joj predivnu rođendansku čestitku. Uz zajedničke fotografije, nije štedio na lijepim riječima, zahvaljujući joj na svim godinama ljubavi i podrške. Na fotkama su Mate i Zdravka zagrljeni, pozirajući ispred prave rođendanske gozbe – torte, cvijeća i brda slastica. Baš slatko, zar ne?

Mate je svoju dragu nazvao pravom stijenom, najboljom prijateljicom i najvećom ljubavi. „Bez tebe ovo sve ne bi imalo smisla. Spasila si me u brojnim situacijama, dala si nam Katju i Anu, naša najveća bogatstva. Najbolja si mama, a još bolja baka. Tebi dugujem sve, da nije bilo tebe, ne bi ni mene bilo danas“, napisao je pjevač, otvarajući dušu pred svima. Ovakve riječi rijetko se čuju, pogotovo javno!

Naravno, poželio joj je i najsretniji rođendan, uz nadu da će još dugo slaviti zajedno, uživajući u svojim, kako kaže, „najboljim godinama“. Dodao je: „I zato ti želim najsretniji rođendan i da ih u ovim našim najboljim godinama još dugo slavimo zajedno. Baš onako kako kaže tvoja pjesma 'Hvala. Hvala ti za sve, dobri anđele' ❤️“. Mate i Zdravka su zajedno više od četrdeset godina, što je danas prava rijetkost i inspiracija za sve, a u braku su dobili kćeri Anu i Katju.

Zdravka je oduvijek bila njegova velika podrška, pogotovo u teškim životnim trenucima, a on joj je posvetio i pjesmu „Hvala ti za sve“. Prava ljubavna priča za pamćenje! Tko kaže da romantika izumire? Mate Bulić definitivno nije čuo za to!